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При взрыве в Брянской области погиб человек, сообщил губернатор

Богомаз: При детонации устройства ВСУ погиб мужчина в Брянской области
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрывное устройство боевиков ВСУ сдетонировало в Брянской области, погиб один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз. Уточняется, что все произошло при попытке поднять пакет на обочине.
«К сожалению, мужчина погиб на месте. Находившая вместе с ним его жена, получила легкую контузию», — написал чиновник в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что женщине оказали всю необходимую медпомощь в районной больнице. Кроме того, пострадавшей окажут материальную поддержку. Трагедия произошла в населенном пункте Кирилловка.

«Такие действия ВСУ — настоящий террористический акт против простых мирных граждан», — заключил губернатор.

Москва не раз отмечала, что киевский режим использует террористические методы при ведении боевых действий.

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Российская авиация поразила военное авиапредприятие ВСУ
12 апреля 2025, 17:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Военное авиационное предприятие Украины поразили российские летчики и артиллеристы. Как уточнили в МО РФ, поражена также инфраструктура военного аэродрома и гидропорт противника.
«Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны России добавили, что при нанесении ударов использовались дроны и ракеты. Боевики ВСУ потеряли американские авиационные бомбы, беспилотники и реактивные снаряды.

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#украина
#война
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Боевики ВСУ заявили о гибели пилота F-16 на задании
12 апреля 2025, 16:48

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Боевики ВСУ заявили о гибели одного из своих пилотов F-16 на задании. Информация опубликована в Telegram.
«Двенадцатого апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов», — сказано в сообщении.

Место и обстоятельства произошедшего неизвестны, как и причина: техническая неисправность, перехват истребителя армией России или дружественный огонь. Кроме того, в ВСУ заявили, что межведомственная комиссия начала расследование.

О первом потерянном истребителе F-16 Украина заявила в конце августа прошлого года. Расследование ведет спецкомиссия. Издание The Wall Street Journal писало, что причиной стала ошибка пилота, а в Верховной раде отмечали, что все произошло из-за дружественного огня.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#конфликт
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#истребитель f-16
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Политолог перечислил причины, по которым Трамп отложил введение пошлин
Политолог Дудаков: Трамп отложил пошлины, осознав проигрышное положение США
12 апреля 2025, 16:16

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых пошлин против десятков государств, так как осознал, что Штаты находятся в проигрышном положении в торговой войне против всего мира. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на американского лидера также мог повлиять миллиардер Илон Маск.
«Я думаю, у Трампа появилось понимание, что США не вытянут торговые войны со всем остальным миром. <…> При этом и среди республиканцев мы наблюдаем серьезный раскол из-за торговой войны Трампа. Многие в конгрессе недовольны. Есть недовольные и среди советников президента, тот же Илон Маск, у которого глобальный бизнес», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь журналист и общественник Анатолий Баранов объяснил, почему США столь долго не могут заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной. В комментарии для Общественной Службы новостей аналитик отметил, что, скорее всего, другие внешние силы не заинтересованы в прекращении конфликта и призывают продолжать боевые действия. К ним он отнес Великобританию и Францию.
«Очевидна зависимость нынешней Украины от неких внешних сил, которые говорят о том, что нужно и дальше продолжать военные действия, нужно и дальше доводить ситуацию до какого-то странного конца. Эти силы есть, и они влияют на сложившую ситуацию. Влияют, как минимум, равновеликим образом по сравнению с администрацией США», — поделился Баранов.
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«Холодно, голодно, но терпели»: жители Суджи рассказали о периоде оккупации ВСУ
Жители Суджи о периоде оккупации ВСУ: выживать помогали мысли о родных
12 апреля 2025, 16:11

Фото: istockphoto/shironosov

Жители Суджи рассказали о периоде оккупации города боевиками ВСУ и о том, что помогало им выжить. По их словам, в первую очередь, это были мысли о родных.
Об этом они сообщили в интервью военкору RT Ивану Полянскому, который поговорил с эвакуированными жителями райцентра.
«Холодно, голодно, но терпели, верили, надеялись... Там уже страшно стало. Прошлой ночью разбросали мины по площади», — поделилась жительница Суджи Любовь Ивановна.
В свою очередь, жительница Суджанского района Вера Николаевна добавила, что выживать в период оккупации помогали мысли о родных и надежда на еще одну встречу с ними.
«Фотографии смотрела. Вспомнила, как мы были вместе, как отдыхали, день рождения справляли. И все вселяло надежду, что мы будем вместе», — вспоминает она.
Кто-то из них отправится к родне, а кто-то — в ПВР, где им окажут всю необходимую помощь.

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Украинскую журналистку приговорили к пяти годам за видео силовой мобилизации
12 апреля 2025, 13:28

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

К пяти годам лишения свободы за видео с силовой мобилизацией приговорили украинскую журналистку, пишут СМИ Украины в своих Telegram-каналах.
«В Черновцах журналистка, которая работала на две местных издания, была приговорена к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации», — сказано в материалах украинских СМИ.
Уточняется, что журналистку задержали в августе прошлого года. Обвинение считает, что на опубликованных кадрах видно военный объект, что, с учетом военного положения в республике, является нарушением закона.

По мнению защиты, на видео областной сборный пункт, координаты которого не были опубликованы и общеизвестны. Помимо этого, задержанная снимала не сам пункт, а задержание человека. По информации украинских СМИ, ролик был удален. Он набрал на тот момент свыше восьми тысяч просмотров.

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