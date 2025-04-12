При взрыве в Брянской области погиб человек, сообщил губернатор

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Взрывное устройство боевиков ВСУ сдетонировало в Брянской области, погиб один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз. Уточняется, что все произошло при попытке поднять пакет на обочине.
«К сожалению, мужчина погиб на месте. Находившая вместе с ним его жена, получила легкую контузию», — написал чиновник в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что женщине оказали всю необходимую медпомощь в районной больнице. Кроме того, пострадавшей окажут материальную поддержку. Трагедия произошла в населенном пункте Кирилловка.
«Такие действия ВСУ — настоящий террористический акт против простых мирных граждан», — заключил губернатор.
Москва не раз отмечала, что киевский режим использует террористические методы при ведении боевых действий.
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Никита Кротов