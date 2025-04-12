Призывавшего к убийству русских футболиста задержали в Киеве

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Экс-игрока украинской сборной по футболу Александра Алиева*, призывавшего к убийству жителей Курской области, задержали в Киеве. Об этом пишут украинские СМИ.
Уточняется, что мужчина был пьян и находился за рулем автомобиля. Во время ареста футболиста на капот полицейского авто кинулась девушка, попытавшись «отбить» его у стражей порядка. Ее тоже задержали. Позже Алиев* заявил, что находится на месте происшествия и якобы был трезв.
В августе прошлого года Алиев* выложил видео в сети с призывом убивать всех курян. В России по данному факту возбудили уголовное дело, объявив мужчину в розыск. В перечень экстремистов и террористов он попал в ноябре.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
В августе прошлого года Алиев* выложил видео в сети с призывом убивать всех курян. В России по данному факту возбудили уголовное дело, объявив мужчину в розыск. В перечень экстремистов и террористов он попал в ноябре.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов