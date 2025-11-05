Хинштейна не устроило число уволенных чиновников

05 ноября 2025, 14:40

Хинштейна не устроило число привлекавшихся к ответственности чиновников

Фото: istockphoto/N-sky

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство темпами увольнений чиновников, привлечённых к уголовной ответственности.





Об этом он заявил на заседании областного правительства, сообщает ТАСС.



Ранее Хинштейн сформировал список из более чем 70 сотрудников, которые либо проходили по уголовным делам, либо освобождались от ответственности по нереабилитирующим основаниям, и поручил руководству администрации региона и главам муниципалитетов проверить кадры.





«Результаты этого анализа меня не удовлетворяют», — произнес Хинштейн, добавив, что уволили только девять человек.

