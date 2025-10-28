Хинштейн раскритиковал главу Запорожской области
Глава Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале резко раскритиковал заявления губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
По его словам, коллега из нового российского региона обвинил жителей курщины в том, что они якобы не отстояли земли во время наступления ВСУ. Чиновник назвал такие высказывания недопустимыми: в мирное время они оскорбительные, а в нынешней обстановке лишь разжигают напряжение и приносят пользу противнику, считает он.
Губернатор потребовал от Балицкого принести извинения курянам, подчеркнув. что тот никогда не был в регионе и ошибочно называет людей «курчанами».
Ранее Хинштейн сообщал, что боевики ВСУ ударили по объектам энергетики в Курской области.
Читайте также: