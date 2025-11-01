«Первый пошел»: Хинштейн оценил расследование дела о «зубах дракона»
Хинштейн заявил, что приговоры по делу о фортификациях не заставят ждать
1 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал приговор директору стройфирмы Виталию Синьговскому, осужденному за махинации при строительстве фортификаций в приграничной зоне.
Соответствующая запись имеется в телеграм-канале чиновника.
«Первый пошел. Остальных не заставят ждать», — гласит его пост.Хинштейн добавил, что суд полностью удовлетворил иск Корпорации развития Курской области о возмещении ущерба.
В тот же день Синьговского приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. По гражданскому иску с него взыскали 152,8 млн рублей в пользу Корпорации развития.