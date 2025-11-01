«Первый пошел»: Хинштейн оценил расследование дела о «зубах дракона»

01 ноября 2025, 20:45

Хинштейн заявил, что приговоры по делу о фортификациях не заставят ждать

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

1 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал приговор директору стройфирмы Виталию Синьговскому, осужденному за махинации при строительстве фортификаций в приграничной зоне.





Соответствующая запись имеется в телеграм-канале чиновника.



