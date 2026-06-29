Хирург раскрыл, почему пулевые ранения на СВО стали редкостью

29 июня 2026, 05:31

Хирург Авиценна: пулевые ранения стали редкостью в зоне СВО из-за дронов

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Военнослужащие с пулевыми ранениями поступают в госпитали крайне редко из-за особенности ведения боевых действий. Об этом рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным Авиценна на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.





По его словам, специалист должен обладать решительностью, чтобы в минимально короткие сроки определить состояние пациента и назначить дальнейшие действия. В случае, когда задеты сосуды, нужна решительность, потому что на счету каждая секунда.



«На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения — нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», — сказал Авиценна.