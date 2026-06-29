Хирург раскрыл, почему пулевые ранения на СВО стали редкостью
Хирург Авиценна: пулевые ранения стали редкостью в зоне СВО из-за дронов
Военнослужащие с пулевыми ранениями поступают в госпитали крайне редко из-за особенности ведения боевых действий. Об этом рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным Авиценна на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.
По его словам, специалист должен обладать решительностью, чтобы в минимально короткие сроки определить состояние пациента и назначить дальнейшие действия. В случае, когда задеты сосуды, нужна решительность, потому что на счету каждая секунда.
«На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения — нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», — сказал Авиценна.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.