Хирург сообщил о нестандартной начинке боеприпасов на фронте

РИА Новости: ВСУ начиняют снаряды колючей проволокой и болтами
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Хирург медицинской роты 11-го танкового полка с позывным «Балтика» заявил, что украинские военные применяют боеприпасы с металлической начинкой. Об этом пишет РИА Новости.



Медик пояснил, что снаряды содержат обрезанные болты, винты, шурупы и колючую проволоку. Взрыв таких боеприпасов создаёт множество мелких осколков. «Балтика» неоднократно извлекал подобные поражающие элементы из тел раненых. Он отметил особую опасность небольших фрагментов.

Хирург подчеркнул: чем мельче осколок, тем непредсказуемее ранение. Металлические предметы могут долго мигрировать внутри организма.

«Входные отверстия маленькие, но повреждения протяжённые. Даже предугадать сложно ход этого раневого канала», — рассказал врач.

Медик назвал такие ранения «коварными». По его словам, сложно заранее определить, какой именно предмет окажется в теле и какие последствия вызовет.
Дарья Осипова

