08 апреля 2026, 08:00

РИА Новости: ВСУ начиняют снаряды колючей проволокой и болтами

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Хирург медицинской роты 11-го танкового полка с позывным «Балтика» заявил, что украинские военные применяют боеприпасы с металлической начинкой. Об этом пишет РИА Новости.





Медик пояснил, что снаряды содержат обрезанные болты, винты, шурупы и колючую проволоку. Взрыв таких боеприпасов создаёт множество мелких осколков. «Балтика» неоднократно извлекал подобные поражающие элементы из тел раненых. Он отметил особую опасность небольших фрагментов.



Хирург подчеркнул: чем мельче осколок, тем непредсказуемее ранение. Металлические предметы могут долго мигрировать внутри организма.





«Входные отверстия маленькие, но повреждения протяжённые. Даже предугадать сложно ход этого раневого канала», — рассказал врач.