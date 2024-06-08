Хирург закрыл собой вход в палатку с ранеными бойцами от дрона ВСУ

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Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали 7 только что прооперированных им бойцов ВС РФ. Об этом сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
По словам Цивилевой, врач мог спасти свою жизнь, но он принял решение и закрыл своим телом вход в эту палатку. Хирург погиб, однако герой спас жизни солдат ВС РФ.
Она добавила, что одно из направлений работы фонда заключается в увековечивании памяти героев специальной военной операции на Украине. Цивилева заключила, что современные герои — это вернувшиеся с фонта военные, которые своим примером вдохновляют окружающих, а их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Она добавила, что одно из направлений работы фонда заключается в увековечивании памяти героев специальной военной операции на Украине. Цивилева заключила, что современные герои — это вернувшиеся с фонта военные, которые своим примером вдохновляют окружающих, а их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова