ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки на российский регион

28 августа 2025, 12:55

РИА Новости: три метеозонда со взрывчаткой ВСУ сбили в Липецкой области

Фото: istockphoto/Michele Ursi

По информации экстренных служб, которую приводит РИА Новости, Украина возобновила применение метеорологических воздушных шаров с взрывчаткой — факт их сбития зафиксирован вечером в Липецкой области.





По данным Минобороны РФ, подобные атаки отмечались осенью 2024 года.





«Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеологических воздушных шара с боезарядами», — сказал собеседник агентства.