ВСУ применили метеозонды со взрывчаткой для атаки на российский регион
РИА Новости: три метеозонда со взрывчаткой ВСУ сбили в Липецкой области
По информации экстренных служб, которую приводит РИА Новости, Украина возобновила применение метеорологических воздушных шаров с взрывчаткой — факт их сбития зафиксирован вечером в Липецкой области.
По данным Минобороны РФ, подобные атаки отмечались осенью 2024 года.
«Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеологических воздушных шара с боезарядами», — сказал собеседник агентства.
Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил режим воздушной опасности: угроза от БПЛА была объявлена в 18:30 мск и длилась 51 минуту. Позже Минобороны сообщило, что около 19:00 дежурные средства ПВО уничтожили в регионе два украинских беспилотных летательных аппарата, уточнение по типу не приводилось.
Также ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на север Ростовской области, об этом в соцсетях сообщил и.о. губернатора Юрий Слюсарь.