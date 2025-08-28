В Белгородской области погиб боец самообороны при обстреле ВСУ

28 августа 2025, 11:36

Гладков: командир отделения самообороны Техеров погиб при обстреле ВСУ в регионе

Фото: istockphoto/dk_photos

Командир отделения самообороны погиб в результате артиллерийского обстрела поселка Малиновка Белгородского района, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.





По данным главы региона, в результате удара ВСУ скончался боец батальона «Стрелецкий‑2» Михаил Васильевич Терехов. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в Октябрьскую районную больницу, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью — Терехов умер до приезда в медучреждение.



Гладков выразил соболезнования родным, близким и товарищам погибшего, заявил о готовности властей оказать семье необходимую помощь и сообщил, что бойцу будет посмертно представлена государственная награда.





«Память о стойкости, отваге и истинном героизме Михаила Васильевича навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил губернатор, назвав его патриотом и примером служения Родине для района и области.