«Хирургически точные удары»: ВС РФ разработали аналог «Ланцета»

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В конструкторском бюро батальона «Восток» создали аналог «Ланцета», сообщает RT.
Главные преимущества новой разработки — дешевизна и возможность массового производства. Как рассказали в агентстве, новый управляемый снаряд даёт возможность наносить по противнику хирургически точные удары.
Так, с помощью снаряда уже ликвидировали пункты управления дронами украинских боевиков, антенны, узлы связи и камеры видеонаблюдения.
Как отмечают в RT, на сегодняшний день главная задача конструкторов — это максимально усовершенствовать эффективность прохождения через помехи, создающиеся вражескими средствами РЭБ.
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Так, с помощью снаряда уже ликвидировали пункты управления дронами украинских боевиков, антенны, узлы связи и камеры видеонаблюдения.
Как отмечают в RT, на сегодняшний день главная задача конструкторов — это максимально усовершенствовать эффективность прохождения через помехи, создающиеся вражескими средствами РЭБ.
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Алёна Самарева