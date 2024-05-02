ВКС поразили пункт управления ЗРК «Ирис-Т» в районе Островерховки

Видео: Минобороны РФ
ВКС РФ одним ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» около населённого пункта Островерховка. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее агентство Reuters опросило нескольких украинских военных, которые рассказали, что атаки российских войск всегда непредсказуемы. Также они подчеркнули, что в ВСУ признают постоянную угрозу. В частности, речь идёт об угрозе атак с помощью беспилотников.
Также сообщалось, что российским военным удалось захватить редкую американскую боевую машину передовых и артиллерийских наблюдателей и передового авиационного наведения M7 Bradley Fire Support Vehicle (B-FiST).
Читайте также:
Два российских снайпера уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию противника
На Украине обеспокоены возможным выходом ВС РФ на границы ДНР и ЛНР этой осенью
Военкор Лисицын показал кадры уничтожения танка Abrams в районе Очеретино
Анастасия Чинкова