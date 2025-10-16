Командиры ВСУ признали потери после атаки на учебный центр
Оперативное командование «Юг» сообщает, что ВСУ понесли потери после удара по учебному центру. Об этом пишут украинские СМИ.
По информации обозревателей, по объекту выпустили две баллистические ракеты, после чего военная служба правопорядка начала служебное расследование. Точных данных о числе погибших и раненых украинская сторона не раскрывает.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ночные ракетные удары российских войск затронули газовую инфраструктуру Харьковской и Полтавской областей.
Перед этим сообщалось, что Украина получила первые партии вооружения по инициативе PURL.
