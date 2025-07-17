«Хлеб с грибами и дождевая вода»: пленный ВСУ об ужасных условиях на фронте

17 июля 2025, 18:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Качур рассказал о бесчеловечных условиях, в которых его оставило командование. Видео опубликовало Минобороны РФ.





По словам Качура, обещанная краткосрочная служба обернулась месяцем без ротации, еды и воды.





«Три дня нет воды, потом четыре дня, пять дней, семь дней. У нас лежал хлеб, заросший грибами, и вода — дождь идет, мы собираем», — вспоминает он.

«Ничего похожего в учебке не было. Стрельба? Мы не стреляли особо. Ты сидишь как кусок мяса, который передает по рации, где стреляют, а сам ничего не можешь», — отметил мужчина.