«Хлеб с грибами и дождевая вода»: пленный ВСУ об ужасных условиях на фронте
Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Качур рассказал о бесчеловечных условиях, в которых его оставило командование. Видео опубликовало Минобороны РФ.
По словам Качура, обещанная краткосрочная служба обернулась месяцем без ротации, еды и воды.
«Три дня нет воды, потом четыре дня, пять дней, семь дней. У нас лежал хлеб, заросший грибами, и вода — дождь идет, мы собираем», — вспоминает он.Пленный также отметил, что подготовка в учебном центре оказалась бесполезной:
«Ничего похожего в учебке не было. Стрельба? Мы не стреляли особо. Ты сидишь как кусок мяса, который передает по рации, где стреляют, а сам ничего не можешь», — отметил мужчина.