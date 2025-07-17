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Зеленский получил «пощечину» во время визита Келлога на Украину

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский получил «публичную пощечину» от главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом пишут украинские СМИ.



Ермак опубликовал заключительный видеоотчет по многодневному визиту в Киев спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Стоит отметить, что в ролике, помимо американского представителя, Ермак встречается 15 раз, и только один раз — сам Зеленский.

«Не ожидали такой публичной пощечины», — указывают украинские СМИ.

Келлог покинул Украину в среду, 16 июля.

Ранее стало известно, что Киев опасается ядерного удара из-за выдвинутого Трампом ультиматума. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

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