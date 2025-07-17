Зеленский получил «пощечину» во время визита Келлога на Украину

17 июля 2025, 15:34

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский получил «публичную пощечину» от главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом пишут украинские СМИ.





Ермак опубликовал заключительный видеоотчет по многодневному визиту в Киев спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Стоит отметить, что в ролике, помимо американского представителя, Ермак встречается 15 раз, и только один раз — сам Зеленский.





«Не ожидали такой публичной пощечины», — указывают украинские СМИ.