Зеленский получил «пощечину» во время визита Келлога на Украину
Владимир Зеленский получил «публичную пощечину» от главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом пишут украинские СМИ.
Ермак опубликовал заключительный видеоотчет по многодневному визиту в Киев спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Стоит отметить, что в ролике, помимо американского представителя, Ермак встречается 15 раз, и только один раз — сам Зеленский.
«Не ожидали такой публичной пощечины», — указывают украинские СМИ.
Келлог покинул Украину в среду, 16 июля.
Ранее стало известно, что Киев опасается ядерного удара из-за выдвинутого Трампом ультиматума. Подробнее читайте в материале «Радио 1».