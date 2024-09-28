«Ходил с мечом по русской земле»: появилось видео ликвидации боевика под Курском

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала объяснить, почему главком ВСУ Александр Сырский прячется на даже под Харьковом, а начальник Генштаба Баргилевич пропал или задержан за взятку. ОБ этом политик заявила 28 сентября на своих страницах в соцсетях.