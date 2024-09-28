«Ходил с мечом по русской земле»: появилось видео ликвидации боевика под Курском

Фото: Минобороны РФ
Видео ликвидации вооруженного мечом боевика ВСУ опубликовали в сети
Появилось видео момента ликвидации вооруженного железным мечом боевика ВСУ в Курской области. Противника, который «с мечом бродил по русской земле» уничтожили точечным ударом снаряда. Кадры опубликовали 28 сентября.
«Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!», — снабдили видео крылатой фразой Александра Невского из одноименного фильма Сергея Эйзенштейна.
На кадрах видно, как венный крадется по улицам Курской области с холодным оружием. Солдат ВСУ заходит в здание, туда же вскоре точным попаданием прилетает снаряд.
Боевика с мечом заметили российские разведчики, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вместе с солдатом ВСУ уничтожили и строение, где тот пытался спрятаться.
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«Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!», — снабдили видео крылатой фразой Александра Невского из одноименного фильма Сергея Эйзенштейна.
На кадрах видно, как венный крадется по улицам Курской области с холодным оружием. Солдат ВСУ заходит в здание, туда же вскоре точным попаданием прилетает снаряд.
Боевика с мечом заметили российские разведчики, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вместе с солдатом ВСУ уничтожили и строение, где тот пытался спрятаться.
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Лия Мурадьян