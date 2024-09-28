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«Ходил с мечом по русской земле»: появилось видео ликвидации боевика под Курском

Видео ликвидации вооруженного мечом боевика ВСУ опубликовали в сети
28 сентября 2024, 19:34
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Видео ликвидации вооруженного мечом боевика ВСУ опубликовали в сети
Появилось видео момента ликвидации вооруженного железным мечом боевика ВСУ в Курской области. Противника, который «с мечом бродил по русской земле» уничтожили точечным ударом снаряда. Кадры опубликовали 28 сентября.

«Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!», — снабдили видео крылатой фразой Александра Невского из одноименного фильма Сергея Эйзенштейна.





На кадрах видно, как венный крадется по улицам Курской области с холодным оружием. Солдат ВСУ заходит в здание, туда же вскоре точным попаданием прилетает снаряд.

Боевика с мечом заметили российские разведчики, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вместе с солдатом ВСУ уничтожили и строение, где тот пытался спрятаться.

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El País: на Украину усиливается давление извне для переговоров с РФ
28 сентября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/sandsun

На Украину усиливается давление извне в пользу диалога с российской стороной, пишет испанское издание El País. По информации журналистов, в республике начал падать моральный дух.
«После двух с половиной лет конфликта Украина достигает передела своих возможностей... Также усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки», — сказано в материале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об обстрелах региона со стороны боевиков ВСУ. Чиновник уточнил, что от рук неонацистов пострадали два человека. Радикалы выпустили по десятку населенных пунктов свыше 40 снарядов.

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Сальдо заявил об обстреле Херсонщины со стороны ВСУ, есть пострадавшие
28 сентября 2024, 18:17

Фото: istockphoto/repinanatoly

Два человека пострадали в результате обстрела Херсонщины со стороны боевиков ВСУ. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Владимир Сальдо. Уточняется, что противник атаковал левый берег Херсонской области.
«В Алешках ранен в ногу 38-летний мужчина, а в селе Райское Новокаховского городского округа ранение в руку получил 71-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», — гласит сообщение чиновника.
Сальдо добавил, что боевики ВСУ обстреляли десяток населенных пунктов. Неонацисты выпустили по ним больше 40 снарядов.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года, когда провели референдум. Киевский режим признал его нелегитимным и продолжил обстреливать территорию.

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Сырский прячется на даче, а Баргилевича арестовали за взятку, заявила депутат Безуглая
Безуглая: Сырский прячется на даче, а Баргилевича арестовали за взятку
28 сентября 2024, 17:53

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала объяснить, почему главком ВСУ Александр Сырский прячется на даже под Харьковом, а начальник Генштаба Баргилевич пропал или задержан за взятку. ОБ этом политик заявила 28 сентября на своих страницах в соцсетях.
«Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?» — написала депутат.

По данным Безуглой, в украинской армии распространяется информация об аресте Баргилевича за взятки. Такое поведение высокопоставленных военачальников ставит под угрозу и без того подорванный авторитет украинской армии, считает представитель рады.
«Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу», — заявила Безуглая.

Тем самым представитель Верховной рады потребовала от военных прояснить ситуацию с их отсутствием в моменты, когда Россия прорывает линию фронта ВСУ.

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«Ахматовцы» ликвидировали пехотинцев ВСУ под Суджей
28 сентября 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Танкисты спецназа «Ахмат» ликвидировали пехотинцев ВСУ, которые хотели прорвать российскую оборону в Суджанском районе под Курском. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бойца с позывным «Заза».
«Вчера очень напряженный был денек. Мы выехали со своим экипажем на позиции, и за нами сразу вылетели два FPV-дрона, их РЭБ заглушил, потом по нам начала работать артиллерия. Мы два прилета услышали, отступили, перебрались на другую закрытую позицию и отработали потом на отлично... Остановили наступление», — рассказал «Ахматовец».
«Заза» добавил, что украинские боевики хотят прорвать оборону регулярно, однако все их попытки заканчиваются провалом.

Украина напала на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район было направлено подкрепление. Ожесточенные бои в регионе продолжаются до сих пор.

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#россия
#украина
#война
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#всу
#новости
#курская область
#вс рф
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Знакомая Пашаева опровергла его участие в боях на передовой в зоне СВО
Доброволец Хим: бывший адвокат Пашаев не участвовал в боях в зоне СВО
28 сентября 2024, 16:28

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Бывший адвокат Эльман Пашаев не был в боях на передовой в зоне СВО. Об этом сообщила доброволец Наталья Хим в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что нахождение Пашаева в обоих подразделениях тяжело назвать службой. По словам Хим, во время службы экс-адвокат занимался лишь «решением вопросов», а также пытался медийно популяризировать батальон.

Доброволец заключила, что Пашаев и передовая — это «несовместимые вещи».

Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

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В Британии боевикам ВСУ подсказали единственное верное решение
Аналитик Меркурис: боевики ВСУ в Угледаре должны сдаться, если хотят жить
28 сентября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ в Угледаре должны сдаться, если хотят жить. Об этом на своем YouTube-канале заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Я нисколько не сомневаюсь в том, что 72-я бригада украинской армии, которая сражается в Угледаре, будет уничтожена. Я действительно не вижу другого исхода. Надеюсь, что ее военнослужащие примут мудрое и правильное решение сдаться и спасти свои жизни», — сказал Меркурис.
Эксперт уверен, что, если боевые действия продолжатся, солдаты Украины сложат головы, а Угледар будет подконтролен российским войскам.

В Минобороны России перед этим докладывали, что суточные потери боевиков ВСУ составляют 1990 человек.

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#мир
#украина
#великобритания
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#всу
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В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1990 человек
28 сентября 2024, 15:29

Фото: iStock/Irina Piskova

Суточные потери ВСУ составили 1990 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на Липцовском и Волчанском направлениях потери противника составили около 60 человек. Ещё около 400 солдат были ликвидированы в районах Купянска, Подвысокого, Новоосиново, Макеевки, Невского и Торского.

В российском военном ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр потери украинских войск составили до 725 боевиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#удар
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Минобороны доложило последние новости из Курской области
Минобороны: боевики ВСУ под Курском потеряли свыше 18 тысяч человек и 132 танка
28 сентября 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Свыше 18 тысяч человек и более сотни танков потеряли боевики ВСУ в боях под Курском. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня», — добавили в оборонном ведомстве.
Перед этим издание El País сообщало, что киевский режим находится на пределе собственных возможностей в конфликте с Москвой.

Спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий, подчеркнув, что Киев осуществлял геноцид мирных граждан в течение восьми лет.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
#минобороны рф
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ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
28 сентября 2024, 14:14

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Об этом информирует Минобороны России.
Отмечается, что атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников. В российском военном ведомстве добавили, что цели атаки были успешно достигнуты.

Иные подробности не уточняются.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
#вс рф
#ракеты
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