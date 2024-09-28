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ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
28 сентября 2024, 14:14
Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Об этом информирует Минобороны России.
Отмечается, что атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников. В российском военном ведомстве добавили, что цели атаки были успешно достигнуты.

Иные подробности не уточняются.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
#ракеты
#атака
El País: Украина на пределе своих возможностей в конфликте с РФ
28 сентября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина находится на пределе собственных возможностей, спустя два с половиной года конфликта с Россией. Как пишет издание El País, на киевский режим давят извне, чтобы тот начинал диалог с Москвой.
Отмечено, что экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, выбрал данный момент, чтобы показать свой «план победы» и быть готовым к худшему сценарию, если в Белый дом вернется нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Владимир Зеленский говорит о так называемом «плане победы», который, по мнению экспертов, является очередными требованиями к Западу. На вопросы о подробностях «плана» Зеленский отвечать отказывается.

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#украина
#россия
#война
#сво
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#новости
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Мирный житель Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ — Гладков
28 сентября 2024, 12:15

Фото: istockphoto/N-sky

Один мирный житель погиб в Шебекино под Белгородом в результате обстрела со стороны ВСУ. Еще два человека получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков информировал, что ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки более 180 снарядов. Среди пострадавших была девочка, состояние которой сейчас удовлетворительное.

Губернатор также отмечал, что трех человек отправили на амбулаторное лечение.

Боевики ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В качестве целей противник выбирает мирных граждан. По мнению экспертов, ВСУ таким образом компенсируют свои фронтовые потери.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#обстрел
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
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Глава ОВА Пронин: в Полтавской области повредили энергоинфраструктуру
28 сентября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

Энергоинфраструктура Полтавской области Украины повреждена. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель областной военной администрации Филипп Пронин. Чиновник подчеркнул, что регион частично обесточен.
«Повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.... Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения», — говорится в сообщении.
Что именно повреждено не уточняется.

Ранее глава назначенной Киевом администрации временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров сообщал, о повреждениях гражданской инфраструктуры. Никаких подробностей о разрушенных объектах не приводилось.

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#украина
#война
#сво
#энергетика
#новости
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Санаторий с иностранными наемниками ВСУ разбили российские военные
Сопротивление: ВС РФ ударили по пункту ВСУ с иностранными наемниками у Одессы
28 сентября 2024, 11:59

Фото: Минобороны РФ

Российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области. Об этом сообщил 28 сентября представитель сопротивления Сергей Лебедев.
«Сообщают, что в Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — цитирует Лебедева ТАСС.

Сопротивление уточняет, что в санатории в Белгород-Днестровского района в основном базировались иностранные наемники ВСУ.

Ранее силовики блокировали группировку украинских войск в Угледаре. Единственный путь отступления для боевиков ВСУ находится под полным огневым контролем. ВС РФ продолжают освобождать Угледар. Одновременно российские военные из установки «Искандер» уничтожили склады боеприпасов противника на территории «Южмаша» в Днепропетровской области.

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#всу
#вс рф
#наемники
#угледар
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Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 180 боеприпасов
28 сентября 2024, 11:51

Фото: istockphoto/dk_photos

Больше 180 снарядов по Белгородской области выпустили боевики ВСУ. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Разумное, селам Журавлевка, Нечаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Отрадное, Петровка, Таврово, Устинка и Ясные Зори выпущены 84 боеприпаса в ходе семи обстрелов и 12 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Ранены шесть мирных жителей», — говорится в сообщении чиновника.
Он добавил, что трое пострадавших лечатся амбулаторно, еще троих госпитализировали. Среди пациентов восьмилетний ребенок, состояние которого медики оценивают, как удовлетворительное.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
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В Китае призвали контролировать украинский кризис
МИД КНР: украинский кризис должен быть под контролем
28 сентября 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский кризис должен контролироваться, заявил глава МИД КНР Ван И в рамках встречи с представителем президента Бразилии Селсу Аморимом в США. Слова Ван И передает CGTN Global Watch.
«Все больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации, международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации», — сказал Ван И.
Он добавил, что мировому сообществу нужно сплотиться, чтобы разрешить конфликт.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в группу по урегулированию конфликта на Украине войдет 15 государств. Их цель — сформировать группу «Друзья мира», говорил Сийярто.

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#украина
#кризис
#китай
#новости
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Пленный боевик ВСУ рассказал, сколько длится обследование при мобилизации
Обследование при мобилизации на Украине длится 15 минут
28 сентября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Прохождение медкомиссии при мобилизации в ВСУ длится не больше 15 минут с обходом всех специалистов. Об этом рассказал пленный украинский военный Иван Золоторев. Видео с его показаниями распространило Минобороны РФ.
«Шел на работу как раз в тупиковом переулке. И они [сотрудники ТЦК] как раз сзади на микроавтобусе подъехали. И все, некуда было убежать. Предложили обновить данные, как говорится. За 15 минут все прошли, всех врачей», — пояснил Золоторев.

Он уточнил, что его пленили под Курском. Золоторева, по его словам, отправили в регион без всякой подготовки.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина напала на Курскую область.

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#всу
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#новости
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Силовики заявили о блокировании ВС РФ угледарской группировки ВСУ
28 сентября 2024, 11:10

Фото: iStock/Diy13

Украинские войска в Угледаре блокированы. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Отмечается, что единственная грунтовая дорога, по которой противник пытается выходить, в настоящее время находится под полным огневым контролем. В силовых структурах добавили, что «клещи вокруг города сжимаются все сильнее».

Согласно информации источника, ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения несут большие потери и массово сдаются в плен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
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Глава ОГА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
28 сентября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/O_Lypa

О повреждениях гражданской инфраструктуры в Запорожской области сообщил назначенный киевским режимом руководитель областной госадминистрации Иван Федоров в Telegram-канале.
Уточняется, что объекты пострадали на временно подконтрольной боевикам ВСУ части региона.

Федоров утверждает, что было не меньше 429 взрывов. Кроме того, по словам чиновника, сообщалось, что ряд объектов разрушен. Какие именно — не уточнялось.

Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдума. Украинские власти считают голосование нелегитимным и атакуют территорию.

Кроме того, в состав РФ вошли Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.

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#россия
#украина
#запорожская область
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