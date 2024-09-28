ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

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ВС РФ нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Об этом информирует Минобороны России.
Отмечается, что атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников. В российском военном ведомстве добавили, что цели атаки были успешно достигнуты.
Иные подробности не уточняются.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Иные подробности не уточняются.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова