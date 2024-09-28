Сырский прячется на даче, а Баргилевича арестовали за взятку, заявила депутат Безуглая

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала объяснить, почему главком ВСУ Александр Сырский прячется на даже под Харьковом, а начальник Генштаба Баргилевич пропал или задержан за взятку. ОБ этом политик заявила 28 сентября на своих страницах в соцсетях.
«Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?» — написала депутат.
По данным Безуглой, в украинской армии распространяется информация об аресте Баргилевича за взятки. Такое поведение высокопоставленных военачальников ставит под угрозу и без того подорванный авторитет украинской армии, считает представитель рады.
«Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу», — заявила Безуглая.
Тем самым представитель Верховной рады потребовала от военных прояснить ситуацию с их отсутствием в моменты, когда Россия прорывает линию фронта ВСУ.
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