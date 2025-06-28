«Ходили на костылях и умоляли»: Зеленский натравил ВСУ на конгресс США

28 июня 2025, 08:29

Сенатор Грин: по коридорам конгресса ходили боевики ВСУ и умоляли о помощи

Фото: iStock/Olena_Z

Конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин заявила, что по коридорам конгресса после начала СВО ходили боевики ВСУ и просили о помощи. Об этом она сообщила в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в социальной сети X.