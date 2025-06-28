«Ходили на костылях и умоляли»: Зеленский натравил ВСУ на конгресс США
Конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин заявила, что по коридорам конгресса после начала СВО ходили боевики ВСУ и просили о помощи. Об этом она сообщила в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в социальной сети X.
По ее словам, сторонники Владимира Зеленского организовали политическую агитацию. Грин пояснила, что «раненные украинцы на костылях и в военной форме» заходили во все кабинеты конгресса и «умоляли о помощи».
Объем проукраинской пропаганды в американском конгрессе вырос в разы, заключила Конгрессвумен США.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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