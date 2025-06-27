Глава МИД Турции высказался о следующих переговорах Москвы и Киева

27 июня 2025, 22:40

Фидан заявил о готовности Турции принять следующие переговоры Москвы и Киева

Фото: iStock/ FabrikaCr

Турция готова принять следующий раунд переговоров Москвы и Киева, объявил в эфире A Haber глава МИД государства Хакан Фидан.





Глава Министерства иностранных дел Турции обратил внимание, что в настоящее время завершается реализация договоренностей об обмене пленными и телами павших бойцов.



Со слов Фидана, Стамбул увидит «волю у сторон» на третий раунд переговоров, если Россия и Украина выполнят данные друг другу обещания.





«Российская сторона заявила уже об этом. Мы готовы принять переговоры», — отметил глава МИД Турции.