Глава МИД Турции высказался о следующих переговорах Москвы и Киева
Фидан заявил о готовности Турции принять следующие переговоры Москвы и Киева
Турция готова принять следующий раунд переговоров Москвы и Киева, объявил в эфире A Haber глава МИД государства Хакан Фидан.
Глава Министерства иностранных дел Турции обратил внимание, что в настоящее время завершается реализация договоренностей об обмене пленными и телами павших бойцов.
Со слов Фидана, Стамбул увидит «волю у сторон» на третий раунд переговоров, если Россия и Украина выполнят данные друг другу обещания.
«Российская сторона заявила уже об этом. Мы готовы принять переговоры», — отметил глава МИД Турции.
Дипломат также подчеркнул, что в первую очередь необходимо предотвратить дальнейшее обострение конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к новым переговорам с Украиной. Он добавил, что осталось согласовать лишь место и время.