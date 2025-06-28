Трамп высоко оценил слова Путина о миротворческих усилиях США
Трамп назвал «очень приятными» заявления Путина об отношениях РФ и США
Президент США Дональд Трамп крайне позитивно оценил заявления российского лидера Владимира Путина, касающиеся отношений Вашингтона, Москвы и действий США по урегулированию конфликта на Украине. Свою положительную оценку Трамп озвучил журналистам в Белом доме.
Американский лидер назвал слова Путина «очень приятными», особенно отметив, что российский президент вновь демонстрирует уважение к Соединенным Штатам. Путин ранее подчеркнул искреннее стремление американского коллеги найти решение украинского вопроса.
«Он (Владимир Путин) сегодня выступил с некоторыми приятными заявлениями. ... Очень приятными. (...) Смотрите, он уважает нашу страну снова», — заявил Трамп.Ранее сообщалось, что Путин заявил о готовности РФ к новым переговорам с Украиной. Он этом он сообщил в пятницу, 27 июня, по итогам визита в Минск.
«РФ готова к новым переговорам с Украиной. Осталось согласовать только место и время», — сказал российский лидер.