Силы ПВО сбили 31 украинский дрон над регионами РФ
За минувшую ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбит 31 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, девять БПЛА ликвидировали над Крымом, шесть — над территорией Брянской области, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два — над Азовским морем, по одному — над Орловской, Белгородской, Калужской областей и Кубанью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: