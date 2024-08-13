В США могут помочь Украине с истребителями F-16: что это значит для России

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Во время визита в Киев сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским недостаток истребителей F-16 и пилотов. Грэм предложил решение проблемы, которое может включать привлечение американских пилотов.
Сенатор Грэм заявил, что Украина могла бы нанять американских пилотов, в том числе тех, кто уже вышел на пенсию, передает Topwar.ru.
По словам сенатора, предложение о привлечении американских пилотов направлено на ускорение использования истребителей в условиях текущего конфликта. Визит сенаторов в Киев также рассматривается как попытка укрепить поддержку Украины со стороны США и обеспечить дополнительное прикрытие для украинского руководства.
Это заявление подчеркивает, что американская администрация в оказании военной помощи Украине на фоне продолжающегося конфликта с Россией не остановится ни перед чем, включая недавние события в Курской области.
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«Если такие пилоты захотят помочь Украине в борьбе за свободу, это позволит стране начать использовать самолеты F-16 раньше, чем украинские пилоты пройдут обучение», — отметил Грэм.
По словам сенатора, предложение о привлечении американских пилотов направлено на ускорение использования истребителей в условиях текущего конфликта. Визит сенаторов в Киев также рассматривается как попытка укрепить поддержку Украины со стороны США и обеспечить дополнительное прикрытие для украинского руководства.
Это заявление подчеркивает, что американская администрация в оказании военной помощи Украине на фоне продолжающегося конфликта с Россией не остановится ни перед чем, включая недавние события в Курской области.
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Елена Перлова