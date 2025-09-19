Хоккеиста Павла Буре внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*
Личные данные легендарного хоккеиста Павла Буре оказались в базе украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, поводом для этого стало участие Буре «в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».
«В карточке утверждается, что "русская ракета" занимается "пропагандой войны", "покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "соучастием в преступлениях против Украины и ее граждан"», — говорится в материале.
Кроме того, украинский сайт отмечает, что спортсмен является членом наблюдательного хоккейного клуба ЦСКА, который на регулярной основе помогает военным ВС РФ и ветеранам СВО, закупая для них спецтехнику, FPV-дроны и другую гуманитарную помощь для фронта.
Буре также обвиняют в лоббировании интересов России на международной спортивной арене.