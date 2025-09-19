Хоккеиста Павла Буре внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

19 сентября 2025, 10:39

Павел Буре (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Личные данные легендарного хоккеиста Павла Буре оказались в базе украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, поводом для этого стало участие Буре «в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России».





«В карточке утверждается, что "русская ракета" занимается "пропагандой войны", "покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "соучастием в преступлениях против Украины и ее граждан"», — говорится в материале.