Тарасова высказалась о внесении Загитовой в базу «Миротворца»*

17 сентября 2025, 13:41

Тарасова посчитала глупостью внесение Алины Загитовой в базу «Миротворца»*

Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала внесение Алины Загитовой в базу украинского сайта «Миротворец»* глупостью. Об этом пишет портал NEWS.ru.





По словам Тарасовой, российские спортсмены свободно ездят на соревнования и другие мероприятия по всему миру, в том числе в Крым. Поездки не должны регулироваться украинскими властями, считает собеседница.





«Крым — это Россия. То, что они (власти Украины — прим. ред.) делают, — глупость полная», — цитирует Тарасову NEWS.ru.