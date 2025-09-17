Тарасова высказалась о внесении Загитовой в базу «Миротворца»*
Тарасова посчитала глупостью внесение Алины Загитовой в базу «Миротворца»*
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала внесение Алины Загитовой в базу украинского сайта «Миротворец»* глупостью. Об этом пишет портал NEWS.ru.
По словам Тарасовой, российские спортсмены свободно ездят на соревнования и другие мероприятия по всему миру, в том числе в Крым. Поездки не должны регулироваться украинскими властями, считает собеседница.
«Крым — это Россия. То, что они (власти Украины — прим. ред.) делают, — глупость полная», — цитирует Тарасову NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что Загитова попала в базу «Миротворца»* из‑за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Создатели сайта утверждают, что фигуристка сознательно «пересекла границу Украины», участвовала в «российских пропагандистских акциях» и занималась «противозаконной предпринимательской деятельностью» в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая организация