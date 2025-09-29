ТАСС: в базе «Миротворца»* оказались еще 13 несовершеннолетних россиян
Еще 13 несовершеннолетних россиян оказались в базе «Миротворца»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта.
Его создатели обвиняют всех детей и подростков в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на территориальную целостность» страны. Среди них — один ребенок девяти лет, по двое 11, 12 и 14 лет, 16-летний школьник и пятеро 17-летних.
Стоит отметить, что несовершеннолетних вносят в «черные списки» далеко не впервые. Раньше там появлялась информация даже о двухлетних малышах. В 2021-м туда попала писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Утверждалось, что девочка якобы «участвовала в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». В свою очередь та отметила, что «публикация личных данных детей на подобных сайтах — нарушение их прав».
Напомним, сайт «Миротворец»* создали в 2014-м. Его цель — установить личности всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.
Читайте также: