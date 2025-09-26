В базу «Миротворца»* внесли 11-летнего россиянина

26 сентября 2025, 10:48

Фото: iStock/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini

Личные данные 11-летнего россиянина оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, причиной стало пресечение мальчиком границы Ростова и ЛНР в 2015 году. На тот момент ему было два года.





«Ребёнка обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы с целью проникновения на оккупированные российско-фашистскими захватчиками территории Украины"», — говорится в материале.