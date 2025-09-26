В базу «Миротворца»* внесли 11-летнего россиянина
Личные данные 11-летнего россиянина оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, причиной стало пресечение мальчиком границы Ростова и ЛНР в 2015 году. На тот момент ему было два года.
«Ребёнка обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы с целью проникновения на оккупированные российско-фашистскими захватчиками территории Украины"», — говорится в материале.
Кроме того, создатели сайта считают юного россиянина виновным в «действиях, направленных на легализацию захвата и оккупации Украины, и сознательную поддержку русской злости и убийств людей Украины».
Напомним, в базу «Миротворца»* вносят данные россиян, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.