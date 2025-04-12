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«Холодно, голодно, но терпели»: жители Суджи рассказали о периоде оккупации ВСУ

Жители Суджи о периоде оккупации ВСУ: выживать помогали мысли о родных
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

Жители Суджи рассказали о периоде оккупации города боевиками ВСУ и о том, что помогало им выжить. По их словам, в первую очередь, это были мысли о родных.
Об этом они сообщили в интервью военкору RT Ивану Полянскому, который поговорил с эвакуированными жителями райцентра.
«Холодно, голодно, но терпели, верили, надеялись... Там уже страшно стало. Прошлой ночью разбросали мины по площади», — поделилась жительница Суджи Любовь Ивановна.
В свою очередь, жительница Суджанского района Вера Николаевна добавила, что выживать в период оккупации помогали мысли о родных и надежда на еще одну встречу с ними.
«Фотографии смотрела. Вспомнила, как мы были вместе, как отдыхали, день рождения справляли. И все вселяло надежду, что мы будем вместе», — вспоминает она.
Кто-то из них отправится к родне, а кто-то — в ПВР, где им окажут всю необходимую помощь.

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Политолог перечислил причины, по которым Трамп отложил введение пошлин
Политолог Дудаков: Трамп отложил пошлины, осознав проигрышное положение США
12 апреля 2025, 16:16

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых пошлин против десятков государств, так как осознал, что Штаты находятся в проигрышном положении в торговой войне против всего мира. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на американского лидера также мог повлиять миллиардер Илон Маск.
«Я думаю, у Трампа появилось понимание, что США не вытянут торговые войны со всем остальным миром. <…> При этом и среди республиканцев мы наблюдаем серьезный раскол из-за торговой войны Трампа. Многие в конгрессе недовольны. Есть недовольные и среди советников президента, тот же Илон Маск, у которого глобальный бизнес», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь журналист и общественник Анатолий Баранов объяснил, почему США столь долго не могут заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной. В комментарии для Общественной Службы новостей аналитик отметил, что, скорее всего, другие внешние силы не заинтересованы в прекращении конфликта и призывают продолжать боевые действия. К ним он отнес Великобританию и Францию.
«Очевидна зависимость нынешней Украины от неких внешних сил, которые говорят о том, что нужно и дальше продолжать военные действия, нужно и дальше доводить ситуацию до какого-то странного конца. Эти силы есть, и они влияют на сложившую ситуацию. Влияют, как минимум, равновеликим образом по сравнению с администрацией США», — поделился Баранов.
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Украинскую журналистку приговорили к пяти годам за видео силовой мобилизации
12 апреля 2025, 13:28

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

К пяти годам лишения свободы за видео с силовой мобилизацией приговорили украинскую журналистку, пишут СМИ Украины в своих Telegram-каналах.
«В Черновцах журналистка, которая работала на две местных издания, была приговорена к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации», — сказано в материалах украинских СМИ.
Уточняется, что журналистку задержали в августе прошлого года. Обвинение считает, что на опубликованных кадрах видно военный объект, что, с учетом военного положения в республике, является нарушением закона.

По мнению защиты, на видео областной сборный пункт, координаты которого не были опубликованы и общеизвестны. Помимо этого, задержанная снимала не сам пункт, а задержание человека. По информации украинских СМИ, ролик был удален. Он набрал на тот момент свыше восьми тысяч просмотров.

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Лукашенко оценил шансы вступления Украины в ЕС
Лукашенко: вступление Украины в ЕС может никогда не случиться
12 апреля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/makaule

Тысячи людей в Брюсселе занимаются вступлением Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не случится, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет», — произнес он, говоря «о тысячах людей в Брюсселе, которые занимаются приемом Украины в Евросоюз».

Президента Белоруссии процитировал Telegram-канал «Пул Первого». По информации канала, белорусский лидер общался с прессой в Минске, где высаживались деревья в рамках республиканского субботника. Политик был на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства.

Украина пытается вступить в Евросоюз с 2013 года, когда в республике произошел госпереворот на фоне приостановки подписания ассоциации с объединением.

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На Украине заявили о скором продлении военного положения
Нардеп Железняк: Рада продлит военное положение на Украине на следующей неделе
12 апреля 2025, 12:25

Фото: istockphoto/olegda88

Военное положение на Украине продлят уже на следующей неделе, 15-18 апреля, заявил нардеп Верховной рады Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.
«Идет не то, чтобы дискуссия, а гадание, будет ли продлено на этот раз военное положение и всеобщая мобилизация. Да, они будут продлены и это произойдет достаточно скоро: 15-18 апреля», — сказал Железняк.
Он добавил, что военное положение в стране продлят еще на три месяца, поэтому, по словам Железняка, о проведении президентских выборов не может быть и речи. Если военное положение отменят, подготовка к голосованию займет еще три месяца, заключил нардеп.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, тогда в республике началась мобилизация, которая постоянно ужесточается. Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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#россия
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#война
#сво
#конфликт
#верховная рада
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Россия передает США данные о нарушении Киевом месячного моратория на удары
12 апреля 2025, 11:17

Фото: istockphoto/ser-alim

Москва передает Вашингтону информацию о нарушении украинской стороной месячного моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.
«Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», — прокомментировал дипломат.
Полищук добавил, что Россией фиксируются все нарушения моратория киевским режимом. 24 марта в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры, в ходе которых стороны договорились о месячном моратории на удары по энергообъектам России и Украины.

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#украина
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