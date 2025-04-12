«Холодно, голодно, но терпели»: жители Суджи рассказали о периоде оккупации ВСУ

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых пошлин против десятков государств, так как осознал, что Штаты находятся в проигрышном положении в торговой войне против всего мира. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на американского лидера также мог повлиять миллиардер Илон Маск.