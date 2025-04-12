«Холодно, голодно, но терпели»: жители Суджи рассказали о периоде оккупации ВСУ

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Жители Суджи рассказали о периоде оккупации города боевиками ВСУ и о том, что помогало им выжить. По их словам, в первую очередь, это были мысли о родных.
Об этом они сообщили в интервью военкору RT Ивану Полянскому, который поговорил с эвакуированными жителями райцентра.
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«Холодно, голодно, но терпели, верили, надеялись... Там уже страшно стало. Прошлой ночью разбросали мины по площади», — поделилась жительница Суджи Любовь Ивановна.В свою очередь, жительница Суджанского района Вера Николаевна добавила, что выживать в период оккупации помогали мысли о родных и надежда на еще одну встречу с ними.
«Фотографии смотрела. Вспомнила, как мы были вместе, как отдыхали, день рождения справляли. И все вселяло надежду, что мы будем вместе», — вспоминает она.Кто-то из них отправится к родне, а кто-то — в ПВР, где им окажут всю необходимую помощь.
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Данил Пономарев