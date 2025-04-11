ВС РФ начали штурм мужского монастыря в Курской области, где засели боевики ВСУ

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Российские бойцы приступили к штурму Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, штурмуют монастырь бойцы 810-й бригады морской пехоты. Им уже удалось подойти к стенам здания. Сейчас российские бойцы пытаются попасть на территорию постройки, где засели несколько сотен боевиков ВСУ.
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь стал последним укрепрайоном украинских военных на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 военных Украины.
При этом выходы из секретного тоннеля, находящиеся в Сумской области Украины, контролируются российскими дронами.
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Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь стал последним укрепрайоном украинских военных на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 военных Украины.
При этом выходы из секретного тоннеля, находящиеся в Сумской области Украины, контролируются российскими дронами.
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Элина Позднякова