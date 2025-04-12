За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 36 украинских БПЛА

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За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному заявлению ведомства, 18 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области, а в Ростовской области — 12. Над Орловской и Белгородской областями ликвидировали по два БПЛА и еще один над территорией Краснодарского края.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ольга Енгалычева