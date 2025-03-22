«Хоронили в коробках из-под игрушек»: Жительница Суджи рассказала о последствиях удара ВСУ

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В слободе Гончаровка Суджанского района, что в Курской области, местную жительницу из дома вызвала соседка. Оказалось, что в её дом, где находились в тот момент её дети, угодил украинский снаряд.
В разговоре с РИА Новости Галина Марченко с трудом сдерживала слёзы. По её словам, дом сгорел буквально за полчаса. Спасти никого не успели. Её соседка спала в соседнем строении, оставив главный дом дочери и зятю. Останки обгорели так сильно, что их с трудом удавалось различить.
По её словам, у погибших остались дети. Теперь они на попечении чудом выжившей бабушки.
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«Понаходили потом косточки, вот такие, косточки, нашли ее отдельно, и зятя отдельно косточки. Я принесла коробочки из под игрушек, из под детских, туда положили мы эти косточки. Потом рядом их и похоронили в огороде», — рассказала жительница разорённой области.
По её словам, у погибших остались дети. Теперь они на попечении чудом выжившей бабушки.
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Александр Бойцов