Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Хоронили в коробках из-под игрушек»: Жительница Суджи рассказала о последствиях удара ВСУ

«Хоронили в коробках из-под игрушек»: Жительница Суджи рассказала о последствиях удара ВСУ

Жительница Суджи рассказала о страшных последствиях удара ВСУ по дому соседей
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В слободе Гончаровка Суджанского района, что в Курской области, местную жительницу из дома вызвала соседка. Оказалось, что в её дом, где находились в тот момент её дети, угодил украинский снаряд.
В разговоре с РИА Новости Галина Марченко с трудом сдерживала слёзы. По её словам, дом сгорел буквально за полчаса. Спасти никого не успели. Её соседка спала в соседнем строении, оставив главный дом дочери и зятю. Останки обгорели так сильно, что их с трудом удавалось различить.

«Понаходили потом косточки, вот такие, косточки, нашли ее отдельно, и зятя отдельно косточки. Я принесла коробочки из под игрушек, из под детских, туда положили мы эти косточки. Потом рядом их и похоронили в огороде», — рассказала жительница разорённой области.

По её словам, у погибших остались дети. Теперь они на попечении чудом выжившей бабушки.

Читайте также:

Гладков: в Белгородской области из-за удара дрона по автомобилю погиб человек

Бои в Курской и Белогородской областях, взятие поселка Шевченко: последние новости СВО на 22 марта

«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»
#дети
#дом
#новости
#курская область
Гладков: в Белгородской области из-за удара дрона по автомобилю погиб человек
22 марта 2025, 11:16

Фото: iStock/ ArminStautBerlin

Один человек погиб в Белгородской области после удара дрона украинской армии (ВСУ) по машине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области обратил внимание, что атака случилась в Ракитянском районе в селе Илек-Кошары.

«При исполнении боевых задач погиб еще один наш боец подразделения «Орлан»», — отметил Вячеслав Гладков.

Еще четыре человека, которые находились рядом в момент атаки, получили ранения.

«Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии», — уточнил глава региона.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов прокомментировал подрыв украинскими боевиками газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

Читайте также:

Марочко: ВСУ увеличили удары по ЛНР из-за поражений в Курской области

Жительница Курской области: украинские солдаты разграбили храм в Бондаревке

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Сальском районе Ростовской области
#губернатор
#травмы
#мужчина
#Вячеслав Гладков
#атака
#всу
#белгородская область
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бои в Курской и Белогородской областях, взятие поселка Шевченко: последние новости СВО на 22 марта
22 марта 2025, 11:01

Фото: iStock/Ideas_Studio

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


В течение ночи средства ПВО успешно отразили атаку 47 украинских беспилотников на объекты, расположенные на территории России. В небе над Воронежской областью были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, 11 — над Белгородской областью, 6 — над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской, 3 — над Астраханской, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Еще семь дронов нейтрализовано над Черным морем и один — над Азовским.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону пострадали два человека. С травмами средней степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу.

Курская область


В приграничных районах Курской области российские военные продолжают операции по зачистке территории. Они вытесняют остатки украинских формирований из лесных зон, расположенных к северу от населённого пункта Гуево, и атакуют позиции противника в окрестностях Гоголевки.

ВСУ пытается вывести остатки военных на территорию Сумской области. В тёмное время суток военнослужащие Украины выходят небольшими отрядами или в одиночку, стараясь не вступать в открытые бои.

Белогородская область


В Белгородской области украинские военные уже четвёртые сутки пытаются обосноваться на российской земле. Основные их действия сосредоточены в окрестностях сёл Марьино и Проходы, куда продолжается переброс живой силы противника.

В районе Демидовки и Графовки глубина продвижения ВСУ составляет от полутора до двух километров. На южных окраинах Демидовки продолжаются боевые действия в районе лесопосадок и улицы Молодёжной. Российские войска проводят успешные контратаки, оттесняя украинских военных с некоторых позиций.

«Речь идет о разделе территорий»: Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах по Украине
«Речь идет о разделе территорий»: Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах по Украине

Покровское направление


В окрестностях Удачного и Котлино продолжаются активные боестолкновения, но пока не происходит значительных изменений в расположении сил. На правом фланге обстановка остаётся напряжённой: в Елизаветовке идут ожесточённые бои, армия ВСУ все еще занимает прочные оборонительные позиции.

На левом фланге фронта ВС РФ вернули контроль над поселком Шевченко, вытеснив противника из северо-восточных окраин. В окрестностях населенных пунктов Водяной Второй и Берёзовка продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых противник предпринимает попытки оттеснить армию ВС РФ.

Часовоярское направление


В районе Ступочек активно работает артиллерия ВС РФ. В северной части села российским военным удалось уничтожить пункт управления беспилотниками противника, что значительно ослабило ВСУ в этом районе.

ВС РФ преодолели линию обороны противника в северной части города, продвинувшись на 300 метров от микрорайона «Новосеверный» в направлении Днепровского пруда. Эта территория считается самой сложной из-за густого леса в урочище Днепровское, которое расположено рядом с южным берегом водоёма.

Кроме того, российские штурмовые отряды успешно продвигаются в направлении позиций противника к югу от цеха №1. Они начали наступление с территории дачных участков и смогли продвинуться на 800 метров вперёд.

Угледарское направление


В районе Великой Новосёлки российские вооружённые силы увеличивают зону своего контроля, заняв несколько важных позиций противника. В окрестностях населённых пунктов Вольное Поле и Шевченко уже ведутся бои, а в районе Весёлого они переместились на южные улицы.

Из Константинополя, где боевые действия переместились на запад, ВС РФ эвакуируют мирных жителей, обеспечивая их безопасность. К югу от Разлива и Богатыря продолжаются интенсивные столкновения, в которых российские войска сохраняют инициативу.

Читайте также:

«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»

Марочко: ВСУ увеличили удары по ЛНР из-за поражений в Курской области

Появилось видео с нательной камеры британского наемника в Суджанском районе
#радио 1
#военные
#армия
#бпла
#контроль
#операции
#лнр
#всу
#вс рф
#запад
#атака
#пво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»
Алаудинов нелицеприятно высказался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»
22 марта 2025, 08:45

Апты Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов прокомментировал подрыв украинскими боевиками газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. По его словам, те, кто это сделал, являются настоящими моральными уродами.
Военачальник назвал такие действия противника «агонией», отметив, что в военном отношении этот шаг не имел никакого смысла. Он скорее явился ударом по поставкам газа в Европу.

«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили», — с жёсткой иронией сказал генерал.

По его словам, если ты военный, ведёшь боевые действия, то нужно сосредоточиваться на военных целях, а не атаковать гражданские объекты и наносить целенаправленные удары, подвергающие опасности мирных жителей. Именно из-за таких бессмысленных и жестоких акций боевики ВСУ и заслуживают быть названными моральными уродами, заключил Алаудинов.

Читайте также:

Алаудинов сообщил о попавших в плен и погибших бойцах «Ахмата»

Стало известно, каким образом ВСУ подорвали ГИС «Суджа»

Появились подробности подрыва боевиками ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
#всу
#генерал
#курская область
#удар
#европа
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: ВСУ увеличили удары по ЛНР из-за поражений в Курской области
22 марта 2025, 06:13

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская армия увеличила удары по Луганской Народной Республике из-за поражений в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Касаемо активизации украинских боевиков в зоне ответственности ЛНР, то она была прогнозируемая, поскольку сейчас противник сильно сдает свои позиции на курском направлении, поэтому ему делать реваншистские наступательные действия» — поделился с агентством эксперт.

Марочко отметил, что несмотря на увеличение ударов по ЛНР, ВСУ не обились значительных продвижений в данном направлении. В общей сложности Украина совершает до трех атак в день, при этом на некоторых участках бывают несколько дней затишья. Их общее число назвать сложно, так как противник ведет себя непредсказуемо.

Читайте также:

Жительница Курской области: украинские солдаты разграбили храм в Бондаревке

Подполье: боевики ВСУ массово мародерствуют в Константиновке

Появилось видео с нательной камеры британского наемника в Суджанском районе
#эксперт
#украина
#солдаты
#лнр
#всу
#удар
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Курской области: украинские солдаты разграбили храм в Бондаревке
22 марта 2025, 06:04

Фото: iStock/Popescu Marius

По словам эвакуировавшейся жительницы Курской области, украинские солдаты разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Суджанского района. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Я вообще из села Бондаревка. У нас посреди выгона стоит храм, но (ВСУ) до того разбили: и двери, и окна все повыбивали. И выгребли абсолютно все из храма – и ковры, и паласы, и свечи», — рассказала агентству пожилая жительница.

Также известно о массовом мародерстве украинских военных в городе Константиновка Донецкой Народной Республики. Там солдаты намеренно обстреливают жилые районы, после чего грабят имущество граждан, сбежавших от ударов.

Читайте также:

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Сальском районе Ростовской области

«Пытались прорваться»: стало известно, что происходит в Краснояружском районе

Появилось видео с нательной камеры британского наемника в Суджанском районе
#храм
#имущество
#солдаты
#всу
#украина
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате