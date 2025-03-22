Гладков: в Белгородской области из-за удара дрона по автомобилю погиб человек

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Один человек погиб в Белгородской области после удара дрона украинской армии (ВСУ) по машине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области обратил внимание, что атака случилась в Ракитянском районе в селе Илек-Кошары.
Еще четыре человека, которые находились рядом в момент атаки, получили ранения.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов прокомментировал подрыв украинскими боевиками газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.
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«При исполнении боевых задач погиб еще один наш боец подразделения «Орлан»», — отметил Вячеслав Гладков.
Еще четыре человека, которые находились рядом в момент атаки, получили ранения.
«Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии», — уточнил глава региона.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов прокомментировал подрыв украинскими боевиками газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.
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Ольга Енгалычева