«Хоронить мы вас не будем»: 40 тысяч боевиков ВСУ готовятся к отправке в Курскую область

Снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет и новые поставки оружия из США могут лишь на какое-то время оттянуть срок окончания СВО. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, позиция новой американской администрации повлияет только на дату завершения спецоперации.