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Порядка 40 тысяч украинских боевиков и 600 едини техники готовятся войти в Курскую область. Такие данные привел один из самых результативных операторов БПЛА с позывным «Моисей».
«В Сумской области, ждут приказ о наступлении 40 тыс. солдат и 600 единиц техники. Что же, хочу сказать этим солдатам: хоронить мы вас не будем, в плен брать тоже не станем. Все мотивированы и заряжены на уничтожение», — написал в своем Telegram-канале российский боец.
Напомним, 5 января подразделения ВСУ попытались осуществить очередной прорыв в Курской области. Однако российские бойцы были готовы к этому и отразили наступление противника. В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Север» успешно отбила попытку ВСУ атаковать позиции российских войск под Курском.
Хутор Бердин и его окрестности, куда пытались прорваться украинские войска в рамках своего нового наступления, находится под полным контролем ВС РФ.
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Элина Позднякова