«МК»: сотня военных ВСУ сложила оружие, прочитав листовки с QR-кодом

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Мотострелковый полк, действующий в Курской области, разработал новый метод агитации для украинских бойцов, чтобы те сложили оружие. Один из командиров штурмовиков рассказал об этом в беседе с корреспондентом «МК».
Отмечается, что в качестве средства агитации на позиции ВСУ сбрасываются листовки с QR-кодом. На них содержится призыв сложить оружие и представлен код. Если украинский военный наведёт на него камеру своего смартфона, то он попадёт в специальный чат, где подробно описаны условия в российском плену, процесс общения с пленными, а также план действий для выхода из плена.
Командир штурмового подразделения сообщил, что специалисты дежурят в этом чате ежедневно без выходных 24 часа в сутки.
По его данным, по таким листовкам в плен ВС РФ сдались уже порядка 100 украинских бойцов.
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Командир штурмового подразделения сообщил, что специалисты дежурят в этом чате ежедневно без выходных 24 часа в сутки.
По его данным, по таким листовкам в плен ВС РФ сдались уже порядка 100 украинских бойцов.
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Анастасия Чинкова