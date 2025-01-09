Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области «крупнейшей победой»

Владимир Зеленский
Операция ВСУ в Курской области является самым большим успехом украинской армии за время конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая на заседании контактной группы по обороне Украины, которое проходит на авиабазе «Рамштайн» в Германии.
«Возьмем Курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны. Чтобы справиться с этим, России пришлось стянуть с украинского фронта почти 60 тысяч военных», — заявил Зеленской.
Он также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы завершить конфликт в 2025 году. При этом условия окончания противостояния станут выгодными не только для Украины, но и для Европы.
Тем временем армия России продолжает освобождать российское приграничье от присутствия украинских боевиков. По данным Минобороны РФ на 9 января, потери ВСУ на Курском направлении составили 50 тысяч 310 военнослужащих.
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