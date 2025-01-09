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Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области «крупнейшей победой»

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Операция ВСУ в Курской области является самым большим успехом украинской армии за время конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая на заседании контактной группы по обороне Украины, которое проходит на авиабазе «Рамштайн» в Германии.
«Возьмем Курскую операцию — это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны. Чтобы справиться с этим, России пришлось стянуть с украинского фронта почти 60 тысяч военных», — заявил Зеленской.

Он также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы завершить конфликт в 2025 году. При этом условия окончания противостояния станут выгодными не только для Украины, но и для Европы.



Тем временем армия России продолжает освобождать российское приграничье от присутствия украинских боевиков. По данным Минобороны РФ на 9 января, потери ВСУ на Курском направлении составили 50 тысяч 310 военнослужащих.

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Раскрыта личность украинского солдата, погибшего в ножевом бою с якутским бойцом
Военный 71-й отдельной егерской бригады ВСУ погиб в ножевом бою с бойцом ВС РФ
09 января 2025, 19:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Противником бойца СВО из Якутии Андрея Григорьева с позывным «Тута» в рукопашном бою оказался военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. Личность военного раскрыло украинское издание «Страна».
«В 71-й отдельной егерской бригаде, где служил погибший, сообщили, что это житель Одесской области Дмитрий Масловский с позывным "Кобра"», — говорится в сообщении.

Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между военнослужащими была перестрелка, а затем схватка на ножах. В результате украинец признал, что российский военнослужащий является «лучшим бойцом в мире», а также попросил дать спокойно отойти в мир иной. После этого Масловский совершил самоубийство.

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Украинские дроны атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области
09 января 2025, 18:50

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населённых пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в посёлке Борисовка Борисовского района украинский FVP-дрон взорвался, упав на дорогу. В результате детонации осколки повредили заборы двух частных домовладений, крышу дома и два легковых автомобиля, припаркованных неподалёку.

В селе Никольское атаке БПЛА ВСУ подвергся многоквартирный дом, пострадали три квартиры. В посёлке Октябрьский беспилотник ударил по автостоянке около магазина. В результате у двух машин помят кузов и выбиты стёкла. Кроме того, в селе Коновалово под удар дрона попал частный дом, продолжил губернатор. В результате в окнах строения вылетели стёкла.

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«Хоронить мы вас не будем»: 40 тысяч боевиков ВСУ готовятся к отправке в Курскую область
Боец ВС РФ «Моисей»: 40 тыс солдат ВСУ готовятся к отправке в Курскую область
09 января 2025, 18:41

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Порядка 40 тысяч украинских боевиков и 600 едини техники готовятся войти в Курскую область. Такие данные привел один из самых результативных операторов БПЛА с позывным «Моисей».
«В Сумской области, ждут приказ о наступлении 40 тыс. солдат и 600 единиц техники. Что же, хочу сказать этим солдатам: хоронить мы вас не будем, в плен брать тоже не станем. Все мотивированы и заряжены на уничтожение», — написал в своем Telegram-канале российский боец.

Напомним, 5 января подразделения ВСУ попытались осуществить очередной прорыв в Курской области. Однако российские бойцы были готовы к этому и отразили наступление противника. В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Север» успешно отбила попытку ВСУ атаковать позиции российских войск под Курском.

Хутор Бердин и его окрестности, куда пытались прорваться украинские войска в рамках своего нового наступления, находится под полным контролем ВС РФ.

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#зеленский
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Myśl Polska: Россия вполне способна занять всю территорию Украины
09 января 2025, 17:42

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Россия не была инициатором конфликта на Украине. Однако сейчас ситуация складывается так, что российские войска вполне могут занять всю территорию Украины.
Об этом пишет обозреватель газеты Myśl Polska. По его словам, сегодня ситуация для Киева выглядит трагично. Автор статьи подчеркнул, что Россия была заинтересована в этом конфликте лишь в той степени, насколько в его ходе можно было обеспечить собственную безопасность.

«Москва ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений ЦРУ, а также обучающих украинскую армию натовцев», — пишет автор публикации.

На фоне полного и окончательного экономического банкротства Киева, постоянных поражений на фронте, усталости союзников от необходимости постоянно поддерживать проигрывающую сторону, и на Западе, и на самой Украине стал всё чаще говорить о необходимости заключения мирного соглашения. Сам Зеленский, некогда запретивший любые попытки диалога на законодательном уровне, теперь говорит о возможности переговоров при условии поддержки Украины третьими странами.

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Воевавший за ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков погиб на Украине
09 января 2025, 17:08

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинский танцовщик, режииссёр-постановщик, в прошлом участник шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ Владимир Раков погб в зоне специальной военной операции на Украине. Ему было 30 лет.
Об этом в своих социальных сетях рассказали его друзья и коллеги по танцевальному цеху. В частности, из записи на странице хореографа Елены Головань следует, что он погиб 6 января. Другой хореограф Галина Пеха пишет, что он скончался после ранения, полученного во время выполнения боевого задания. Место гибели танцовщика не уточняется.

Владимир Раков родился в Евпатория в Крыму. В российском танцевальном телешоу на ТНТ он участвовал в 2019 году и сумел дойти до полуфинала. Он учился в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, участвовал в танцевальных турнирах в Германии. В ВСУ Раков вступил в 2022 году, служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады. Свои страницы во всех социальных сетях он давно удалил.

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«МК»: сотня военных ВСУ сложила оружие, прочитав листовки с QR-кодом
09 января 2025, 17:01

Фото: iStock/Michele Ursi

Мотострелковый полк, действующий в Курской области, разработал новый метод агитации для украинских бойцов, чтобы те сложили оружие. Один из командиров штурмовиков рассказал об этом в беседе с корреспондентом «МК».
Отмечается, что в качестве средства агитации на позиции ВСУ сбрасываются листовки с QR-кодом. На них содержится призыв сложить оружие и представлен код. Если украинский военный наведёт на него камеру своего смартфона, то он попадёт в специальный чат, где подробно описаны условия в российском плену, процесс общения с пленными, а также план действий для выхода из плена.

Командир штурмового подразделения сообщил, что специалисты дежурят в этом чате ежедневно без выходных 24 часа в сутки.

По его данным, по таким листовкам в плен ВС РФ сдались уже порядка 100 украинских бойцов.

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Стало известно, что может оттянуть срок окончания СВО
Депутат Чепа: снижение Киевом возраста мобилизации лишь оттянет окончание СВО
09 января 2025, 16:39

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет и новые поставки оружия из США могут лишь на какое-то время оттянуть срок окончания СВО. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, позиция новой американской администрации повлияет только на дату завершения спецоперации.
«Администрация Байдена подтвердила, что планируемых поставок не будет. Неизвестно, будет ли проведена новая мобилизация, снижение возрастного ценза до 18–25 лет, премьер-министр Шмыгаль не пришел на заседание Рады — все эти действия могут оттянуть сроки СВО, не более того», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
В то же время стало известно, что ВС РФ уже начали вести бои за Суджу в Курской области, сообщает Mash. Как отмечается, боевые действия идут в восточной и юго-восточной частях города. Наступательные действия производят десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Они берут штурмом микрорайон Замостье, в котором располагается основной укрепрайон ВСУ.

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Хинштейн: Мирный житель посёлка Тёткино пострадал при миномётном обстреле ВСУ
09 января 2025, 16:29

Фото: istockphoto/alexmak72427

Украинские войска подвергли миномётному обстрелу посёлок Тёткино в Курской области. В результате пострадал 62-летниий местный житель.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он уточнил, что мужчина получил осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает.

Врио руководителя областной администрации обратился к жителям приграничных районов региона не игнорировать необходимые меры безопасности. Он отметил, что враг всё ещё пытается посеять страх и разрушить мирную жизнь жителей Курской области. Хинштейн также призвал граждан воздержаться от поездок в «серую зону», подвергающуюся обстрелам.

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Боец «Ахмата» рассказал о попытке ВСУ прорваться в Курскую область
Боец «Ахмата»: хутор Бердин в Курской области находится под контролем ВС РФ
09 января 2025, 15:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Хутор Бердин в Курской области и его окрестности, куда ранее пытались прорваться украинские войска в рамках своего нового наступления, находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщил боец отряда «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным «Алик» в беседе с РИА Новости.
В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Север» успешно отбыла попытку ВСУ атаковать позиции российских войск под Курском.

Военный, участвующий в боевых действиях на данном участке фронта, отметил, что в настоящее время в хуторе Бердин и в его окрестностях очень тихо. Он назвал две вероятные причины этому: либо ВСУ готовятся к чему-то, либо поняли, что все их попытки в любом случае не увенчаются успехом.

Сейчас хутор Бердин и соседний населённый пункт, куда ВСУ также пытались прорваться, находятся под контролем российских военных.

По словам бойца, украинские войска шли колоннами боевой техники, которые засекли российские дроны. Когда ВСУ подошли к хутору, их уже «встречали» российские военные.

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