«Хорошее решение»: Зеленский заявил, что украинцы воюют за США

Украинцы на полях спецоперации борются за свободу всей Европы, с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для NBC News.
По словам Зеленского, тот факт, что Соединённые Штаты Америки только отсылают Украине военную помощь, а на поле боя воюют только украинцы — это «хорошее решение».
Украинский президент считает, что бойцы ВСУ на полях спецоперации «в первую очередь защищают свободу и демократию во всей Европе».
Напомним, ранее палата представителей США согласовала законопроект о выделении более 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Штаты также одобрили конфискацию российских активов в пользу Киева.
Сообщается, что военная помощь может быть отправлена Украине уже в конце следующей недели.
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Украинский президент считает, что бойцы ВСУ на полях спецоперации «в первую очередь защищают свободу и демократию во всей Европе».
Напомним, ранее палата представителей США согласовала законопроект о выделении более 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Штаты также одобрили конфискацию российских активов в пользу Киева.
Сообщается, что военная помощь может быть отправлена Украине уже в конце следующей недели.
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Евгения Парфентьева