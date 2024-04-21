США могут отправить военную помощь Киеву уже к концу следующей недели

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Новый транш военной помощи Соединённых Штатов Киеву может быть отправлена уже к концу следующей недели, об этом сообщил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в интервью для CBS.
«Я надеюсь, что, когда президент подпишет (законопроект — ред.) эти материалы будут в пути к концу недели», — прокомментировал ситуацию Уорнер.
Уточняется, что новый пакет военной помощи будет включать в себя оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Напомним, ранее палата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении на помощь Вооружённым силам Украине более 60 миллиардов долларов. Помимо этого, Вашингтон одобрил конфискацию российских активов в пользу Киеву, в то время как европейские союзники всё ещё боятся притрагиваться к замороженным средствам россиян.
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