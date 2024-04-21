В США заявили о скорой победе России над НАТО

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НАТО понесла значительные потери на Украине из-за ударов ВС РФ по объектам ВСУ. Об этом сообщил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что американские и европейские наёмники принимают участие в боях наравне с украинскими военными. А это значит, что они также проигрывают в конфликте.
Поскольку почти каждая страна НАТО предоставила помощь Киеву, в настоящее время российские войска наносят ущерб не только Украине, но и её союзникам.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, ВС РФ теперь могут наносить удары по любым целям на территории Украины. Такая возможность появилась из-за практически полного уничтожения украинской системы ПВО.
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Анастасия Чинкова