Пленный туберкулезник из ВСУ рассказал об отправке больных украинцев на фронт

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Пленный украинский военный Александр Михалко рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, так как они не могли дойти из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам военного, его насильно забрали на службу в ряды ВСУ, когда он проходил реабилитацию после лечения от туберкулеза. Примечательно, что из-за состояния здоровья Михалко некоторые командиры отказывались его брать в свои подразделения. Но из-за острой нехватки кадров его все же призвали в одну из частей.
Уточняется, что во время подготовки Михалко и его сослуживцы изображали стрельбу, называя это стрельбой «натовскими патронами».
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