На Западе опровергли данные о неисправности ядерных ракет России

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Российское ядерное оружие полностью исправно и боеспособно, несмотря на заявления украинских и западных аналитиков, передает «Би-би-си», ссылаясь на анонимный источник.
«Работа по поддержанию [работоспособности] ядерного оружия ведется постоянно, она не прекращается ни на минуту», — сказано в материале.
Источник добавил, что проводятся постоянные проверки технического состояния вооружений для предотвращения возможных неисправностей и внештатных ситуаций.
Президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину страны. В документе сказано, что в случае агрессии со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы, Россия может применить соответствующие меры. Кроме того, российская защита распространяется на Белоруссию.
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Никита Кротов