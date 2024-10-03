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Президент Хорватии Зоран Миланович отказал в участии хорватской армии в операциях НАТО по обеспечению безопасности и подготовке украинских войск, сообщает его Офис.
Главной причиной отказа Миланович назвал отсутствие перспектив завершения военного конфликта на Украине, несмотря на значительную военную помощь, которую страна получает от Запада.
В Офисе Милановича уточнили, что главной его задачей остается защита Хорватии от войны и принятие всех возможных мер для того, чтобы не допустить вовлечения страны в военные конфликты.
Ранее сообщалось, что российские спецназовцы-десантники из ВДВ провели серию дерзких операций по зачистке островов на реке Днепр в Херсонской области, полностью уничтожив и захватив боевиков ВСУ, сообщает Минобороны. Операции проходили в районах за Крынками и Казачьими Лагерями, где украинские подразделения были разгромлены, а оставшиеся в живых сдались в плен.
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«Конца войны не видно, и существует реальная угроза, что она выйдет за пределы Украины», — заявил президент.
В Офисе Милановича уточнили, что главной его задачей остается защита Хорватии от войны и принятие всех возможных мер для того, чтобы не допустить вовлечения страны в военные конфликты.
Ранее сообщалось, что российские спецназовцы-десантники из ВДВ провели серию дерзких операций по зачистке островов на реке Днепр в Херсонской области, полностью уничтожив и захватив боевиков ВСУ, сообщает Минобороны. Операции проходили в районах за Крынками и Казачьими Лагерями, где украинские подразделения были разгромлены, а оставшиеся в живых сдались в плен.
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Елена Перлова