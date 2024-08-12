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Украинские военные ожидают скорого взятия Нью-Йорка в ДНР российскими военными. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер на своей странице в соцсети Х.
Журналист пообщался с украинскими военными, переброшенными из ДНР в Сумскую область. Один из них заявил, что ВС РФ могут взять Нью-Йорк «хоть завтра».
Днём ранее Минобороны России сообщало о том, что группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по формированиям ВСУ вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР.
Отметим, что населённый пункт Новгородское Торецкого находится в занятой украинскими войсками части ДНР. В 2021 году его переименовали в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
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Отметим, что населённый пункт Новгородское Торецкого находится в занятой украинскими войсками части ДНР. В 2021 году его переименовали в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
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Анастасия Чинкова