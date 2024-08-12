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«Хоть завтра»: бойцы ВСУ сообщили о скорой потере Нью-Йорка

Журналист Миллер: бойцы ВСУ ожидают скорую потерю Нью-Йорка в ДНР
12 августа 2024, 14:49
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Украинские военные ожидают скорого взятия Нью-Йорка в ДНР российскими военными. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер на своей странице в соцсети Х.
Журналист пообщался с украинскими военными, переброшенными из ДНР в Сумскую область. Один из них заявил, что ВС РФ могут взять Нью-Йорк «хоть завтра».

Днём ранее Минобороны России сообщало о том, что группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по формированиям ВСУ вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка в ДНР.



Отметим, что населённый пункт Новгородское Торецкого находится в занятой украинскими войсками части ДНР. В 2021 году его переименовали в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.

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Оказавшийся в окружении ВСУ россиянин поделился историей выживания
Житель Курской области дважды спасся от бойцов ВСУ и решил помогать пострадавшим
12 августа 2024, 15:19

Фото: iStock/zabelin

Житель Курской области Юрий Маклаков рассказал, как дважды чуть не стал жертвой украинских боевиков. Об этом сообщает «Царьград».
Мужчина рассказал, что первый раз он столкнулся с солдатами ВСУ, когда он заехал в деревню Фанасеевка, чтобы эвакуировать людей в безопасное место. Когда россиянин приехал на место, он увидел заведенную машину с людьми внутри. Подойдя ближе, он осознал, что они мертвы. В это же время по нему открыли стрельбу, но мужчине удалось спастись, пишет «Царьград».

Утром мужчина обнаружил рядом еще одну машину. Внутри находились три женщины, мужчина и молодой человек. Последние не подавали признаков жизни, а две женщины оказались ранены. Тогда же ВСУ из укрытий закричали им, что если кто-то поднимет голову, то по ним начнут стрелять. После этого россиянин убежал обратно на заправку, где встретился с украинскими военными. Они подставили оружие к груди мужчины и потребовали отдать мобильник, после чего отпустили.

После случившегося мужчина все равно намерен продолжать заниматься помощью пострадавшим.

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Смирнов: под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области
12 августа 2024, 15:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Под контролем украинских войск находятся 28 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Также он отметил, что в настоящее время неизвестна судьба порядка двух тысяч человек, которые находятся в этих населённых пунктах.

В результате атаки ВСУ погибли 12 человек, ещё 121 – ранен.

Выехали из приграничных территорий Курской области уже около 121 тысячи жителей, добавил Смирнов.

Кроме того, врио главы региона доложил Путину, что украинским войскам в ходе атаки удалось пройти вглубь территории Курской области на 12 километров и расширить фронт на 40 километров.

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#всу
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#курская область
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Последняя надежда Украины: военнопленный назвал цели ВСУ при атаке на Курскую область
Пленный: в ВСУ считают операцию в Курской области последней надеждой Украины
12 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/N-sky

Командиры Вооруженных сил Украины считают операцию по вторжению в Курскую область «последней надеждой Украины». Об этом рассказал украинский военнопленный Руслан Полторацкий, пишет ТАСС.
ФСБ показала видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой. По его словам, цель — пройти сначала до Курска, а от него до Белгорода, чтобы «захватить побольше территории». Киев хочет использовать эту атаку якобы для мирного договора с Россией.

Военнопленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, до них он доводил всю информацию.

«Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — поделился солдат.

ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России из-за ситуации в Курской области нет. По его словам, военных на фронте хватает.

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#киев
#солдат
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«Безумие»: на Западе раскритиковали атаки ВСУ на Курскую область и ЗАЭС
Журналист Боуз: атаки ВСУ на Курскую область и ЗАЭС являются безумием
12 августа 2024, 14:49

Фото: iStock/bpawesome

Операции ВСУ, совершённые в последние дни, являются настоящим сумасшествием. Об этом ирландский журналист Чеё Боуз написал в соцсети Х.
Сначала киевские власти приказали атаковать Курскую область, затем президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ разбомбить Запорожскую АЭС. Всё это является безумием, заявил журналист.

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударах ВСУ по Энергодару. После произошло возгорание на градирне ЗАЭС, которая получила серьёзные повреждения из-за прямых ударов украинских дронов. Когда обстановка станет спокойнее, специалисты оценят угрозу обрушения конструкции. «Росатом» назвал эту атаку актом ядерного терроризма.

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Стало известно, как ВСУ готовились к атаке на Курскую область
ВСУ готовились к атаке на Курскую область с 28 июля
12 августа 2024, 14:45

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ готовились к атаке на Курскую область с 28 июля. Об этом рассказал попавший в российский плен боевик, назвавшийся Русланом Полторацким.
По его словам, его подразделение перебазировали в лес у Песчаного еще 28 июля. Через четыре дня командир собрал всех, чтобы пояснить дальнейшие действия.

«Информацию доложил такую — мы сейчас ждем, пока основные силы подготовятся к нападению на Россию. И ждем по плану — сначала одна бригада заходит с одной стороны, свою задачу выполняет, потом другие бригады заходят, свои задачи выполняют», — рассказал военнопленный.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

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#фсб
#всу
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Российские военные уничтожили три крупных склада ВСУ с боеприпасами
Рогов: три крупных склада ВСУ с боеприпасами уничтожено под Ореховым в Запорожье
12 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/dmytro_bashtovyi

Военные ВС РФ уничтожили три крупных склада Вооруженных сил Украины с боеприпасами под Ореховым в Запорожье. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, информирует РИА Новости.
По его словам, на запорожской линии фронта инициатива полностью в руках российских военных.

«На ореховском направлении, в районе Орехова и пригорода уничтожено три крупных склада ВСУ с боеприпасами, что повлияло на обеспечение снарядами вражеской артиллерии», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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ВС РФ взяли в плен соседа Зеленского
Военкор Сладков: в плен ВС РФ попал сосед Зеленского
12 августа 2024, 14:29

Фото: iStock/Sinenkiy

В плен к российским бойцам попал бывший сосед Владимира Зеленского, житель Кривого Рога Юрий Даниленко. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Неплохой мужик оказался этот Юрий, спас истекающего кровью нашего бойца, который восемь дней был в плену у ВСУ, перевязал и два километра нёс его на себе к нам в тыл. А наши думали, боец погиб», — написал Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бывший сосед Зеленского лично знаком с ним и его супругой Еленой. При этом Даниленко рассказал, что перед сдачей в плен его пытались убить свои же сослуживцы. При этом отметил, что российские бойцы хорошо относятся к пленным.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

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#telegram
#всу
#плен
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Вертолёты Ми-28 и Ка-52 ударили по позициям ВСУ в Курской области
Вертолёты Ми-28 и Ка-52 уничтожили «Вихрями» бойцов и технику ВСУ под Курском
12 августа 2024, 14:23

Фото: iStock/camptoloma

Вертолёты Ми-28 и Ка-52 в ночь на 12 августа уничтожили противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь» скопление живой силы и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным разведки, в результате удара все указанные цели были успешно ликвидированы. Также после удара по целям экипажи выполнили противоракетный манёвр и отстреляли теплоловушки, а затем вернулись в зону вылета.

Ранее российское оборонное ведомство в ежедневной сводке сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли 260 бойцов и 31 единицу бронетехники на Курском направлении.

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#курская область
#вертолёт
#вс рф
#минобороны рф
#всу
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Пленный боевик рассказал о поляках и французах в рядах ВСУ в Курской области
Пленный ВСУ: в атаке на Курскую область участвуют иностранные наемники
12 августа 2024, 14:19

Фото: iStock/e-crow

В нападении на Курскую область в рядах ВСУ приняли участие наемники из Франции, Польши и Великобритании. Об этом рассказал украинский военнослужащий, задержанный сотрудниками ФСБ в Беловском районе.
«Когда пересекал границу с Россией, услышал в рации речь на английском, польском, может, даже французском. Когда на связь с начальством выходил, тоже слышал, что на непонятном мне языке говорят — что-то про дома говорили и стрельбу слышно, а вдалеке крики», — рассказал пленный боевик ВСУ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского военного из 80-й бригады в Беловском районе Курской области.

В ходе допроса он заявил, что командование приказало бойцам дойти до Курска и Белгорода. А истинной целью атаки ВСУ на Курскую область был захват российских территорий для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

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