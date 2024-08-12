Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

Вертолёты Ми-28 и Ка-52 в ночь на 12 августа уничтожили противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь» скопление живой силы и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.