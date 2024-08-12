Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

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Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 200 солдат и 30-ти единиц военной техники на Курском направлении. Об этом сообщили Минобороны России в ежедневной сводке.
Отмечается, что за сутки ВСУ при атаке на Курскую область потеряли 260 бойцов и 31 единицу бронетехники, в том числе 16 бронированных машин, 14 пикапов, восемь БМП Bradley и танк.
Общие потери армии Украины за всё время ведения боевых действий на данном направлении составили до 1610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортёра.
Также отмечается, что в течение прошедших суток российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ вблизи населённых пунктов Мартыновка, Борки и Коренево. А в районе Каучука была пресечена попытка прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь территории России.
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Общие потери армии Украины за всё время ведения боевых действий на данном направлении составили до 1610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортёра.
Также отмечается, что в течение прошедших суток российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ вблизи населённых пунктов Мартыновка, Борки и Коренево. А в районе Каучука была пресечена попытка прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь территории России.
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Анастасия Чинкова