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Вертолёты Ми-28 и Ка-52 в ночь на 12 августа уничтожили противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь» скопление живой силы и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным разведки, в результате удара все указанные цели были успешно ликвидированы. Также после удара по целям экипажи выполнили противоракетный манёвр и отстреляли теплоловушки, а затем вернулись в зону вылета.
Ранее российское оборонное ведомство в ежедневной сводке сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли 260 бойцов и 31 единицу бронетехники на Курском направлении.
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Анастасия Чинкова