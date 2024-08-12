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Вертолёты Ми-28 и Ка-52 ударили по позициям ВСУ в Курской области

Вертолёты Ми-28 и Ка-52 уничтожили «Вихрями» бойцов и технику ВСУ под Курском
12 августа 2024, 14:23
Фото: iStock/camptoloma

Фото: iStock/camptoloma

Вертолёты Ми-28 и Ка-52 в ночь на 12 августа уничтожили противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь» скопление живой силы и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.


По данным разведки, в результате удара все указанные цели были успешно ликвидированы. Также после удара по целям экипажи выполнили противоракетный манёвр и отстреляли теплоловушки, а затем вернулись в зону вылета.

Ранее российское оборонное ведомство в ежедневной сводке сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли 260 бойцов и 31 единицу бронетехники на Курском направлении.

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#всу
ВС РФ взяли в плен соседа Зеленского
Военкор Сладков: в плен ВС РФ попал сосед Зеленского
12 августа 2024, 14:29

Фото: iStock/Sinenkiy

В плен к российским бойцам попал бывший сосед Владимира Зеленского, житель Кривого Рога Юрий Даниленко. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Неплохой мужик оказался этот Юрий, спас истекающего кровью нашего бойца, который восемь дней был в плену у ВСУ, перевязал и два километра нёс его на себе к нам в тыл. А наши думали, боец погиб», — написал Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бывший сосед Зеленского лично знаком с ним и его супругой Еленой. При этом Даниленко рассказал, что перед сдачей в плен его пытались убить свои же сослуживцы. При этом отметил, что российские бойцы хорошо относятся к пленным.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

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#всу
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Пленный боевик рассказал о поляках и французах в рядах ВСУ в Курской области
Пленный ВСУ: в атаке на Курскую область участвуют иностранные наемники
12 августа 2024, 14:19

Фото: iStock/e-crow

В нападении на Курскую область в рядах ВСУ приняли участие наемники из Франции, Польши и Великобритании. Об этом рассказал украинский военнослужащий, задержанный сотрудниками ФСБ в Беловском районе.
«Когда пересекал границу с Россией, услышал в рации речь на английском, польском, может, даже французском. Когда на связь с начальством выходил, тоже слышал, что на непонятном мне языке говорят — что-то про дома говорили и стрельбу слышно, а вдалеке крики», — рассказал пленный боевик ВСУ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского военного из 80-й бригады в Беловском районе Курской области.

В ходе допроса он заявил, что командование приказало бойцам дойти до Курска и Белгорода. А истинной целью атаки ВСУ на Курскую область был захват российских территорий для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

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#фсб
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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 260 бойцов и 31 единицу бронетехники на Курском направлении
12 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 200 солдат и 30-ти единиц военной техники на Курском направлении. Об этом сообщили Минобороны России в ежедневной сводке.
Отмечается, что за сутки ВСУ при атаке на Курскую область потеряли 260 бойцов и 31 единицу бронетехники, в том числе 16 бронированных машин, 14 пикапов, восемь БМП Bradley и танк.

Общие потери армии Украины за всё время ведения боевых действий на данном направлении составили до 1610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортёра.

Также отмечается, что в течение прошедших суток российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ вблизи населённых пунктов Мартыновка, Борки и Коренево. А в районе Каучука была пресечена попытка прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь территории России.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#сво
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ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода, сообщил пленный боец ВСУ
12 августа 2024, 13:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Пленный боец ВСУ, задержанный ФСБ в Курской области, заявил, что украинские войска должны были дойти до Курска и Белгорода. Видео с показаниями бойца опубликовало ведомство.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского военного из 80-й бригады в Беловском районе Курской области.

В ходе допроса он заявил, что командование приказало бойцам дойти до Курска и Белгорода. А истинной целью атаки ВСУ на Курскую область был захват российских территорий для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

Также он сообщил о том, что солдатам приказали расстреливать всех мирных жителей, которые будут оказывать сопротивление.

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#фсб
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В Германии оценили атаку ВСУ на Курскую область
Эксперт Масала: атака на Курскую область принесет Киеву больше вреда, чем пользы
12 августа 2024, 13:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

Силы ВСУ, используемые для атаки на Курскую область, Украине следовало бы задействовать на Донбассе. Так считает немецкий политолог Мюнхенского университета бундесвера Карл Масала, его мнение приводит издание RND.
«Это стратегия с высоким риском. Эти ресурсы Украина могла бы лучше использовать на Донбассе. Потому что там сейчас очень нестабильный фронт», — заявил Масала.

Он выразил уверенность в том, что боевые действия в Курской области принесут Украине больше вреда, чем пользы. По словам политолога, армия России остается способной продолжать наступление, а вот Киеву придется приложить большие военные усилия, чтобы продолжать боевые действия в Курской области.

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«Приказано расстреливать всех»: ФСБ задержала бойца 80-й бригады ВСУ в Курской области
ФСБ: в Беловском районе Курской области задержали бойца 80-й бригады ВСУ
12 августа 2024, 13:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащего 80-й бригады ВСУ задержали в Беловском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что в ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

Кроме того, по словам задержанного, бойцы ВСУ занимались мародёрством и забирали с собой всё, что могли унести из домов гражданских в Курской области.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области объявил об эвакуации жителей из Беловского района. Для этого были подготовлены дополнительные автобусы и пункты временного размещения.

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«Такого не было никогда»: Киев вышел на новый уровень агрессии, ударив по ЗАЭС
Лихачёв: Киев вышел на новый уровень агрессии, ударив по Запорожской АЭС
12 августа 2024, 13:16

Фото: iStock/AB Photography

Удары ВСУ по градирне Запорожской АЭС означают выход Украины на совершенно новый уровень адресной агрессий против объектов атомной энергетики России. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24».
Также он напомнил, что несколько дней назад фрагменты украинских ракет были найдены на Курской АЭС.

Лихачёв подчеркнул, что произошедшее прошлой ночью на ЗАЭС указывает на новый уровень агрессии киевских властей, которой ранее не наблюдалась в таких масштабах.

Кроме того, гендиректор «Росатома» объяснил, что градирня станции расположена на дамбе, разделяющей пруд-охладитель с Каховским водохранилищем. В этом пруду сохраняется постоянный уровень воды в 14 метров. Если бы в результате украинских ударов обрушилась градирня и серьёзно повредила дамбу, вода бы ушла, что создало бы серьёзную угрозу состоянию всей станции.

Даже несмотря на то, что реакторы станции находятся в режиме останова, им необходимо постоянное охлаждение, поэтому нестабильная ситуация создаёт огромные риски для всей атомной безопасности.

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#опасность
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WSJ узнала мнение бойцов ВСУ и экспертов об атаке на Курскую область
WSJ: ВСУ не хватает людей и военного оборудования на линии фронта
12 августа 2024, 12:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ испытывают недостаток бойцов и военной техники на линиях фронта, поэтому украинские солдаты не понимают необходимости в совершении атак на Курскую область. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на опрошенных бойцов ВСУ.
Отмечается, что украинские военные указывают на необходимость укрепления позиций в других районах фронта, однако вместо этого власти приказывают перебрасывать силы на Курское направление.

При этом аналитики утверждают, что атака ВСУ на российский регион не изменит положения украинской стороны на фронте.

В настоящее время не чувствуется каких-либо изменений, поскольку ВС РФ не собираются перенаправлять войска с восточных направлений в Курск, сообщил боец ВСУ, участвующий в столкновениях около Часова Яра.

Атака на Курском направлении требует значительных ресурсов, в частности, пехоты, которые необходимы ВСУ и на других направлениях, подчеркнул аналитик Франц-Штефан Гади из Вены.

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#всу
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#атака
#курская область
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ВС РФ отразили атаку ДРГ ВСУ на МАПП «Колотиловка» под Белгородом
12 августа 2024, 12:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы отразили атаку ДРГ противника на МАПП «Колотиловка» в Белгородской области. ВСУ вынуждены были отойти, понеся серьезные потери в личном составе и технике. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, украинская ДРГ в составе около 50 человек ранним утром 12 августа атаковала пункт пропуска при поддержке шести танков и другой бронетехнике.

Пограничники совместно с бойцами ВС РФ приняли бой и успешно отразили вражескую атаку. С воздуха по диверсантам отработала российская авиация.

В итоге диверсанты потеряли семь человек погибшими, еще 15 боевиков получили ранения. Также российские военные подбили несколько единиц техники. Остальные диверсанты сбежали, бросив машины.

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