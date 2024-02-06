«Хотел пить кофе в Ялте»: Украинский генерал публично унизил Зеленского

Украинские военнослужащие не давали обещания президенту Владимиру Зеленскому вернуть Крым, а желание главы киевского режима попить кофе на набережной Ялты исключительно его проблема. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».
«В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте», — заявил Кривонос.Офицер также отметил, что замена главкома ВСУ Валерия Залужного на другого военачальника нецелесообразно и дестабилизирует и так сложную ситуацию в украинских войсках и в государстве в целом.
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Алина Юрчак