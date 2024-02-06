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«Хотел пить кофе в Ялте»: Украинский генерал публично унизил Зеленского

Кривонос: ВСУ не обещали Зеленскому исполнить его мечту попить кофе в Ялте
06 февраля 2024, 22:43

Украинские военнослужащие не давали обещания президенту Владимиру Зеленскому вернуть Крым, а желание главы киевского режима попить кофе на набережной Ялты исключительно его проблема. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте», — заявил Кривонос.
Офицер также отметил, что замена главкома ВСУ Валерия Залужного на другого военачальника нецелесообразно и дестабилизирует и так сложную ситуацию в украинских войсках и в государстве в целом.


Ранее украинское СМИ сообщило о причастности СБУ к убийствам экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинское СМИ сообщило о причастности СБУ к убийствам Кивы и Татарского
Укринформ: СБУ стоит за убийствами экс-депутата Рады Кивы и военкора Татарского
06 февраля 2024, 22:05

Фото: istock / Silent_GOS

Украинское издание «Укринформ» сообщает, что за убийствами экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушением на других украинских и российских деятелей и политиков стоит Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации Ильи Кивы, Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и других предателей и врагов Украины», — пишет информагентство.
По данным издания, в СБУ подтвердили то, что сейчас операции по убийству врагов киевского режима являются одним из направлений работы спецслужбы. Помимо этого, источник «Укринформа» утверждает, что СБУ на протяжении долго времени «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против гражданского населения, которых авторы материала назвали «предателями и коллаборантами».

Ранее сообщалось, что на Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#операции
#лнр
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#служба
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Зеленский поручил создать отдельные Силы беспилотных систем в составе ВСУ
06 февраля 2024, 21:04

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом руководитель киевского режима написал в своем Телеграм-канале.

«Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил украинский лидер.
Зеленский утвердил план по формированию беспилотных сил, отметив, что это должно увеличить эффективность боевиков ВСУ на поле боя.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в ходе планерной сессии по обсуждению помощи Украине заявила, что помощи западных союзников украинским войскам придётся обороняться водяными пистолетами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Киев хочет построить тоннель под Днепром за миллиард долларов
Киевские власти планируют строительство тоннеля под Днепром
06 февраля 2024, 20:26

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Власти Украины намерены проложить новый маршрут между правым и левым берегом Днепра. С этой целью они запланировали строительство тоннеля под рекой, стоимость которого может составить до миллиарда долларов США.
По сообщению украинского издания «Страна.ua», департамент транспортной инфраструктуры уже подтвердил существование такого проекта. Сметная документация вряд ли уже готова, но в ведомстве уточнили, что новый то ли подземный, то ли подводный маршрут будет начинаться в район Большой кольцевой на Оболони и завершаться на севере Троещины.

В департаменте затруднились назвать полную стоимость работ по реализации данного прожекта. Некоторые чиновники говорили, что он «может потянуть и на миллиард», имея ввиду, конечно, не гривны. По мнению обозревателей украинской газеты, такие траты местный бюджет точно не осилит. Вероятно, строители, которым не даёт покоя слава создателей тоннеля под Ла-Маншем, в очередной раз надеются на помощь отнюдь не бездонного Запада.

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На Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов
Главу СБУ Малюка вызвали в Верховную Раду из-за слежки за журналистами
06 февраля 2024, 19:40

Фото: istock / Multipedia

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду с требованием предоставить для доклада о прослушке ведомством журналистов издания Bihus.Info. Об этом сообщает Телеграм-канал «Укринформ».

«Верховная рада вызывает для доклада о прослушивании журналистов проекта Bihus.Info главу СБУ Василия Малюка», —пишет издание.
До этого СБУ пояснила, что интерес к Bihus.Info вызван причастностью ряда сотрудников к покупке запрещенных веществ, а не их журналистской работой, где, в частности, расследовалось коррупция в Министерства обороны Украины.

Ранее советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков заявил, что постоянная смена главкомов ВСУ будет выгодна для России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#коррупция
#сбу
#украина
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Село Волоконовка Белгородской области подверглось атаке двух беспилотников ВСУ
06 февраля 2024, 19:13

Фото: istock / NiseriN

Село Волоконовка Чернянского района Белгородской области атаковали два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

«В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте», — написал Гладков.
Второй беспилотник ликвидировали в воздухе. В результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#беспилотник
#село
#Вячеслав Гладков
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«Овладел страх»: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине
Polityka: украинцы запаниковали после заявлений Зеленского о мобилизации в ВСУ
06 февраля 2024, 19:04

Граждане Украины запаниковали после слов президента Владимира Зеленского о новой мобилизации. Глава Незалежной заявил, что для продолжения конфликта с Россией необходимо мобилизовать полмиллиона человек. Об этом пишет польское издание Polityka.

«Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат», — сказано в материале.
Как отмечает украинский лидер, такой просьбой якобы обратился генштаб украинской армии.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#всу
#солдат
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Военкомат Полтавы призвал школьников вернуться на Украину и встать на учет
06 февраля 2024, 17:25

Фото: istock / Michele Ursi

Военкомат в Полтаве призвал школьников вернуться на Украину и встать на воинский учет. Об обязанности воевать украинским подросткам напомнил Представитель полтавского военкомата Роман Истомин в эфире местного телеканала «ИРТ Полтава».

«В целом – да, он должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке», — заявил Истомин .
Он отметил, что учащихся школы не оповещают повестками и не высылают письма с требованием явиться в военкомат.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#школы
#учёт
#письма
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«Воевать водяными пистолетами»: В ЕС рассказали, что будут делать ВСУ без помощи союзников
Мишель: Без помощи Евросоюза ВСУ будут воевать водяными пистолетами
06 февраля 2024, 17:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Без помощи союзников украинской армии придётся обороняться водяными пистолетами, с таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе планерной сессии по обсуждению помощи Украине.
«Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?», — продекламировал Мишель.

При этом, ряд европейских депутатов в ходе заседания выступили за прекращения поставок оружия в помощь Вооружённым силам Украины.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал страны-члены Европейского союза помочь Киеву, высылая из своих стран украинцев призывного возраста.

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#евросоюз
#всу
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Генерал Скшипчак призвал высылать из стран ЕС украинцев призывного возраста
06 февраля 2024, 16:37

Фото: iStock/Prostock-Studio

Европейские страны должны помочь Киеву, высылая из своих стран украинцев призывного возраста, с таким заявлением выступил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для TOK FM.
Радиоведущий предложил эксперту обсудить нехватку граждан для мобилизации в Вооружённые силы Украины, на что тот ответил, что в этом вопросе Киеву должны помочь страны-члены Европейского союза. По его мнению, украинцев призывного возраста необходимо высылать, чтобы они возвращались домой.

«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Скшипчак.

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#польша
#мобилизация
#украина
#всу
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