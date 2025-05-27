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Киеву нужно садиться за стол переговоров, поскольку дальнейшие предложения России будут только хуже для Украины. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
«Надо садиться за стол переговоров на основе тех предложений, которые Россия им сделала. Следующие предложения будут только ухудшаться», — сказал парламентарий.Картаполов подчеркнул, что российская сторона не будет поддаваться на провокации киевского режима, а продолжит выполнять задачи в зоне боевых действий. Политик заключил, что украинские власти «хотят все перевернуть с ног на голову».
«…И доказать, что якобы мы не хотим мира. Мы мира хотим больше, чем они, сберечь остатки украинского народа», — резюмировал Картаполов.Россия не раз отмечала, что Киев использует террористические методы. В Минобороны РФ докладывали, что Украина совершала провокации, чтобы сорвать переговорный процесс.
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