«Орешник», «Сармат» и «Ярс»: какие баллистические ракеты есть у России, характеристики, применение на СВО

Российские войска укрепляют контроль над освобождёнными территориями в Сумской области. В то же время на Харьковском направлении идёт артиллерийская дуэль и атаки дронов, а под Угледаром украинские подразделения оказываются в оперативном окружении. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».