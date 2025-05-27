«Орешник», «Сармат» и «Ярс»: какие баллистические ракеты есть у России, характеристики, применение на СВО

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva
Баллистические ракеты — важнейшая составляющая современной военной стратегии. Эти ракеты обладают возможностью наносить удары на большие расстояния, включая ядерные заряды. «Радио 1» расскажет, как устроены баллистические ракеты, чем они отличаются от крылатых и какие из видов находятся на вооружении России.
Что такое баллистические ракеты
Баллистическая ракета — это ракета, основной этап полета которой осуществляется по траектории, определяемой законами гравитации и инерции. После разгона с помощью двигателя, боевой блок выходит на баллистическую кривую и не требует дальнейшего управления.
Этот тип вооружения применяется, как правило, для поражения удаленных и стратегически значимых объектов. Возможность установки ядерной боеголовки делает баллистические ракеты ключевым элементом сил ядерного сдерживания.
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В чем разница между баллистическими и крылатыми ракетами
Главное отличие баллистических ракет от крылатых — в траектории и способе полета.
- Крылатые ракеты работают как беспилотные летательные аппараты: они летят на малой высоте, управляются на всем пути следования и способны обходить системы ПВО;
- баллистическая ракета же сначала набирает высоту, затем по инерции движется в направлении цели, почти без возможности маневра.
То есть крылатые ракеты — о точности и скрытности, баллистические — о скорости и разрушительной силе.
Крылатые ракеты (фото: istockphoto / e-crow)
Основные типы баллистических ракет
Существует несколько классификаций баллистических ракет. Наиболее распространённая — по дальности полета:
- краткодействующие — до 1000 км;
- средней дальности — от 1000 до 5500 км;
- межконтинентальные (МБР) — свыше 5500 км.
- наземные: мобильные и шахтные комплексы;
- морские: размещаются на подводных лодках;
- авиационные: запускаются с воздушных носителей;
Как работает баллистическая ракета
Принцип работы баллистической ракеты строится на поэтапной схеме:
- Запуск и разгон — двигатель выдает мощный импульс, выводя ракету на нужную высоту.
- Стадия полета — после выключения двигателя ракета продолжает движение по баллистической дуге.
- Наведение на цель — боевой блок входит в плотные слои атмосферы и поражает цель, зачастую на гиперзвуковой скорости.
Как применяют баллистические ракеты
Баллистические ракеты применяются для нанесения ударов по стратегическим и оперативным целям: командным пунктам, складам, инфраструктуре. В военной доктрине их используют как средство быстрого ответа и демонстрации силы.
Благодаря высокой скорости полета (некоторые МБР достигают целей за 20-30 минут), такие ракеты практически невозможно перехватить при отсутствии специализированной ПРО.
Какие баллистические ракеты есть у России
Россия располагает одной из крупнейших в мире систем баллистического вооружения. На вооружении находятся следующие типы баллистических ракет:
- РС-28 «Сармат» — тяжелая межконтинентальная ракета с повышенной проникающей способностью, разработана для замены «Воеводы»;
- РС-24 «Ярс» — мобильная и шахтная система с разделяемыми боеголовками;
- РТ-2ПМ2 «Тополь-М» — моноблочная МБР, входящая в состав СЯС;
- Р-30 «Булава» — морская баллистическая ракета для стратегических подлодок проекта 955 «Борей»;
- «Искандер-М» — оперативно-тактический комплекс с возможностью применения баллистических ракет малой дальности;
- «Орешник» — ракета средней дальности с модернизированной системой наведения, впервые задействована в боевых условиях в 2024 году.
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Дайана Хусинова