Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Орешник», «Сармат» и «Ярс»: какие баллистические ракеты есть у России, характеристики, применение на СВО

«Орешник», «Сармат» и «Ярс»: какие баллистические ракеты есть у России, характеристики, применение на СВО

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Баллистические ракеты — важнейшая составляющая современной военной стратегии. Эти ракеты обладают возможностью наносить удары на большие расстояния, включая ядерные заряды. «Радио 1» расскажет, как устроены баллистические ракеты, чем они отличаются от крылатых и какие из видов находятся на вооружении России.

Что такое баллистические ракеты


Баллистическая ракета — это ракета, основной этап полета которой осуществляется по траектории, определяемой законами гравитации и инерции. После разгона с помощью двигателя, боевой блок выходит на баллистическую кривую и не требует дальнейшего управления.

Этот тип вооружения применяется, как правило, для поражения удаленных и стратегически значимых объектов. Возможность установки ядерной боеголовки делает баллистические ракеты ключевым элементом сил ядерного сдерживания.

Вертолет Ми 28: почему его называют «Ночной охотник» и в чем его преимущества перед западным аналогом
Вертолет Ми 28: почему его называют «Ночной охотник» и в чем его преимущества перед западным аналогом

В чем разница между баллистическими и крылатыми ракетами


Главное отличие баллистических ракет от крылатых — в траектории и способе полета.

  • Крылатые ракеты работают как беспилотные летательные аппараты: они летят на малой высоте, управляются на всем пути следования и способны обходить системы ПВО;
  • баллистическая ракета же сначала набирает высоту, затем по инерции движется в направлении цели, почти без возможности маневра.

То есть крылатые ракеты — о точности и скрытности, баллистические — о скорости и разрушительной силе.

Крылатые ракеты (фото: istockphoto / e-crow)

Основные типы баллистических ракет


Существует несколько классификаций баллистических ракет. Наиболее распространённая — по дальности полета:

  • краткодействующие — до 1000 км;
  • средней дальности — от 1000 до 5500 км;
  • межконтинентальные (МБР) — свыше 5500 км.
Также ракеты различаются по типу базирования:

  • наземные: мобильные и шахтные комплексы;
  • морские: размещаются на подводных лодках;
  • авиационные: запускаются с воздушных носителей;
Эта классификация позволяет быстро оценить боевой потенциал и радиус действия конкретной системы.

Как работает баллистическая ракета


Принцип работы баллистической ракеты строится на поэтапной схеме:

  1. Запуск и разгон — двигатель выдает мощный импульс, выводя ракету на нужную высоту.
  2. Стадия полета — после выключения двигателя ракета продолжает движение по баллистической дуге.
  3. Наведение на цель — боевой блок входит в плотные слои атмосферы и поражает цель, зачастую на гиперзвуковой скорости.
Некоторые ракеты снабжены разделяющимися боевыми частями, каждая из которых наводится на отдельную цель.

Как применяют баллистические ракеты


Баллистические ракеты применяются для нанесения ударов по стратегическим и оперативным целям: командным пунктам, складам, инфраструктуре. В военной доктрине их используют как средство быстрого ответа и демонстрации силы.

Благодаря высокой скорости полета (некоторые МБР достигают целей за 20-30 минут), такие ракеты практически невозможно перехватить при отсутствии специализированной ПРО.

Какие баллистические ракеты есть у России


Россия располагает одной из крупнейших в мире систем баллистического вооружения. На вооружении находятся следующие типы баллистических ракет:

  • РС-28 «Сармат» — тяжелая межконтинентальная ракета с повышенной проникающей способностью, разработана для замены «Воеводы»;
  • РС-24 «Ярс» — мобильная и шахтная система с разделяемыми боеголовками;
  • РТ-2ПМ2 «Тополь-М» — моноблочная МБР, входящая в состав СЯС;
  • Р-30 «Булава» — морская баллистическая ракета для стратегических подлодок проекта 955 «Борей»;
  • «Искандер-М» — оперативно-тактический комплекс с возможностью применения баллистических ракет малой дальности;
  • «Орешник» — ракета средней дальности с модернизированной системой наведения, впервые задействована в боевых условиях в 2024 году.
Эти ракеты составляют основу ядерного щита и систем ответного удара России, обеспечивая стратегическое преимущество.

Читайте также:

СУ-57: скорость, характеристики и вооружение. Как истребитель применяют в зоне СВО

Истребитель СУ-35С: характеристики, фото, чем отличается от старой версии и сравнение с F-35

«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики
#скорость
#движение
#вооружение
#ракета
#вооружения
#пво
Более 300 жителей Курской области погибли после вторжения ВСУ
Прокурор Цуканов: судьба около 800 жителей курского приграничья неизвестна
27 мая 2025, 12:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

После вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область 313 жителей погибли, судьба 789 человек, в том числе детей, неизвестна. Такие данные привёл прокурор региона Алексей Цуканов в ходе круглого стола «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».
По словам Цуканова, пострадали 794 жителя Курской области, включая 26 детей.

Ранее стало известно о судьбе пенсионера Александра Григорьева, над котором издевались украинские боевики. Увы, по данным телеграм-канала Mash, мужчину расстреляли в Гоголевке. Его тело обнаружили российские военные только в апреле и передали дочери. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил свои соболезнования.

Читайте также:

«Орешник», «Сармат» и «Ярс»: какие баллистические ракеты есть у России, характеристики, применение на СВО

Мерц сделал новое заявление о дальнобойных вооружениях для Украины

Наращивание активности ВС РФ под Харьковом, освобождение сел Беловоды и Владимировка: последние новости СВО на 27 мая
#военные
#новости
#сво
#вс рф
#курская область
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мерц сделал новое заявление о дальнобойных вооружениях для Украины
Мерц: решение о дальнобойном оружии для Киева приняли несколько месяцев назад
27 мая 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Решение снять ограничения на дальнобойность поставляемых ВСУ вооружений приняли несколько месяцев назад. Об этом в рамках пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«…Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России», — сказал Мерц.
Накануне в понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что Германия отменила ограничения дальнобойности вооружений, поставляемых Украине.

После начала российской спецоперации на Украине коллективный Запад стал помогать неонацистам ВСУ всеми доступными средствами.

Читайте также:

Арестованный за мошенничество Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО

Наращивание активности ВС РФ под Харьковом, освобождение сел Беловоды и Владимировка: последние новости СВО на 27 мая

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#фрг
#оружие
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестованный за мошенничество Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО
SHOT: Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев попросился в зону СВО
27 мая 2025, 10:58

Эльман Пашаев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Бывший звездный адвокат Эльман Пашаев, арестованный по обвинению в мошенничестве в зоне проведения СВО, обратился с просьбой направить его на линию боевого соприкосновения. Таким образом он планирует искупить свою вину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сегодня, 27 мая, в Донецке суд рассматривает дело Пашаева. Уточняется, что адвокаты уже подготовили соответствующее ходатайство.

Сейчас мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре прошлого года по делу о мошенничестве на сумму около 45 миллионов рублей. Бывший адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому помочь избежать уголовной ответственности как ему самому, так и его жене.

Читайте также:

Следком завершил расследование дела бывшего адвоката Эльмана Пашаева

Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей

Появились новые подробности схемы экс-адвоката Пашаева в зоне СВО
#суд
#дело
#адвокат
#сизо
#расследование
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наращивание активности ВС РФ под Харьковом, освобождение сел Беловоды и Владимировка: последние новости СВО на 27 мая
27 мая 2025, 10:19

Фото: iStock/ McKlin

Российские войска укрепляют контроль над освобождёнными территориями в Сумской области. В то же время на Харьковском направлении идёт артиллерийская дуэль и атаки дронов, а под Угледаром украинские подразделения оказываются в оперативном окружении. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская и Белгородская области


Российские военные продолжают формировать буферную зону в Сумской области и успешно отражают попытки прорыва украинских войск на направлениях Теткино и Глушково. За минувшие сутки от украинских военных полностью зачищены села Беловоды и Владимировка. ВС РФ продолжают наступление в сёлах Водолага и Юнаковка Сумской области, а также в прилегающих к ним районах и в пограничных лесных массивах.

ВС РФ, базируясь в Беловодах, готовятся к продвижению в южном направлении. Наиболее вероятной целью является Яблоновка, что позволит взять Юнаковку в полукольцо. На данный момент площадь освобождённой территории в Сумской области составляет 102 квадратных километра.

Харьковское направление


ВС РФ усилили активность в Волчанске. Город в руинах, и вести боевые действия в этих условиях крайне затруднительно для обеих сторон. Тем не менее российские военные активно обстреливают из артиллерийских орудий и атакуют с воздуха, включая применение дронов-камикадзе, по позициям противника. В частности, FPV-дроны достигают территории Харькова. Наземные бои ведутся в районе села Волчанские Хутора. В районе Липцев также наблюдается активизация боевых действий.

Торецкое направление


В районе населённого пункта Заря, расположенного к западу от Торецка, российские военные проводят операцию по зачистке территории. Их цель — ликвидировать так называемый «карман», который образовался между населёнными пунктами Заря и Романовка. В Старой Николаевке продолжаются боевые действия. Украинские военные, опасаясь окружения, отступают на север. К востоку от Романовки российские войска ведут наступление на позиции противника в Щербиновке и Петровке.

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА

Покровское направление


На западе Покровского фронта ВС РФ пытаются выровнять линию фронта вдоль границы с Днепропетровской областью. В районе Котляровки и в прилегающих к ней территориях продолжаются активные боевые действия. В восточной части Новониколаевки противник предпринял попытку нарушить снабжение российских штурмовых групп, что привело к ожесточённым боестолкновениям. В Новосергеевке российские войска продолжают наступление, оказывая давление на позиции ВСУ и постепенно расширяя зону своего контроля.

Угледарское направление


В районе Зелёного Поля и Новополя российские войска ведут интенсивные боевые действия, стремясь установить контроль над этими территориями. Подразделения ВСУ в Зелёном Поле оказались в окружении, и боевые действия смещаются от центра села к его северо-западной части. В районе Новополя ВС РФ постепенно окружают противника с южной стороны. Восточнее Фёдоровки российские войска продвигаются в направлении Комара, одновременно атакуя со стороны Отрадного.

Читайте также:

Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России

Водолацкий: РФ применит другое оружие в случае поставок дальнобойных ракет Киеву

Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
#военные
#город
#контроль
#всу
#вс рф
#дроны
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воевавший за ВСУ и работавший на ГУР британский наемник Филлипс умер на Украине
27 мая 2025, 10:09

Фото: iStock/breakermaximus

Британский наемник Том Филлипс, служивший на стороне Вооруженных сил Украины и работавший в Главном управлении разведки (ГУР) украинского Минобороны, скончался на территории Украины.
Как сообщает газета inews, МИД Соединенного Королевства подтвердил информацию о его смерти, однако не раскрыл подробностей.

Филлипс, бывший солдат британской армии, присоединился к украинским силам незадолго после начала конфликта в 2022 году. Один из его товарищей по службе отметил, что Филлипс состоял в спецподразделении и делился рассказами о сложной обстановке на передовой. Друзья также сообщили, что он страдал от психических проблем, усугубленных небоевой травмой, из-за которой он практически потерял возможность ходить. Обстоятельства его смерти остаются неясными.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА

Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО
#конфликт
#оружие
#мид
#сво
#всу
#солдат
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате