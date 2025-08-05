HT: Путин поставил мат Украине, согласившись на встречу с Зеленским
Президент России Владимир Путин, заявив о готовности к личной встрече с Владимиром Зеленским, поставил «мат» Украине на дипломатическом поле. На это указывает газета Hindustan Times.
Отмечается, что заявление Москвы вопринимается как стратегический шаг. К тому же оно прозвучало на фоне обострения политической напряженности и дипломатических маневров вокруг конфликта.
Сигнал о возможной встрече прозвучал всего за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума, выдвинутого Украине президентом США Дональдом Трампом. В рамках этих событий в Москву направится специальный представитель Трампа – Стив Уиткофф, который обсудит с Путиным возможные механизмы урегулирования.
Таким образом, Россия демонстрирует как готовность к переговорам, так и контроль над инициативой на фоне международного давления и новых условий, выдвигаемых Западом.
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