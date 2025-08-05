Москва может согласиться на воздушное перемирие с Украиной, пишет Bloomberg

05 августа 2025, 20:40

Bloomberg: РФ может пойти на воздушное перемирие с Киевом

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.