Москва может согласиться на воздушное перемирие с Украиной, пишет Bloomberg
Российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.
В материале сказано, что эти переговоры могут стать одной из уступок администрации Дональда Трампа перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие встречи считаются крайне важными, однако комментариев заранее давать не стал. 1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал возможность воздушного перемирия между Россией и Украиной во время переговоров с представителями США.
Стив Уиткофф планирует посетить Москву 6 или 7 августа, за день-два до окончания ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, как заявил Дональд Трамп. Президент США также подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании будут введены новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление.
Читайте также: