Хуснуллин раскрыл, во сколько обойдётся восстановление Брянской области

Хуснуллин: на восстановление Брянской области потребуется 15 млрд рублей
Марат Хуснуллин (фото: kremlin.ru)

Восстановление Брянской области после нанесённого действиями ВСУ ущерба обойдётся в 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин в беседе с ТАСС.



Несколькими днями ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что комплексная программа восстановления Брянской области на данный момент оценивается в около 40 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 22 мая поручил Минэкономразвития РФ вместе с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

Анастасия Чинкова

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