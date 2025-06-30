Хуснуллин раскрыл, во сколько обойдётся восстановление Брянской области
Восстановление Брянской области после нанесённого действиями ВСУ ущерба обойдётся в 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин в беседе с ТАСС.
Несколькими днями ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что комплексная программа восстановления Брянской области на данный момент оценивается в около 40 миллиардов рублей.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 22 мая поручил Минэкономразвития РФ вместе с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.
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